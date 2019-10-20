"Шантажировали" военной помощью? Помпео сделал громкое заявление по скандалу с Украиной

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона не давила на Украину задержкой финансовой и военной помощи с целью добиться от страны каких-либо действий.

Об этом он рассказал ABC News, комментируя скандал с запуском процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа после июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В вопросе оказания военной помощи Украине, по его словам, речь шла исключительно о стратегических последствиях, а также о том, на что и как будут потрачены средства.

"Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России", – сказал Помпео.

"Благодаря этому [помощи США] украинцы теперь в большей безопасности. И россиянам это, разумеется, не нравится", – добавил политик.

Он уточнил, что получал от адвоката президента США Рудольфа Джулиани собранные по Украине материалы, однако лично их не просматривал, а передавал доверенным лицам.

Трамп и Зеленский Коллаж

Напомним, недавно и. о. начальника аппарата Белого дома Мик Малвени проговорился, что США заморозили военную помощь Украине до начала расследования страной дела против демократов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

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