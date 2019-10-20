Главная Новости
20 октября • обновлено в 20:14
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Шантажировали" военной помощью? Помпео сделал громкое заявление по скандалу с Украиной

1.8т Читать материал на украинском

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона не давила на Украину задержкой финансовой и военной помощи с целью добиться от страны каких-либо действий.

Об этом он рассказал ABC News, комментируя скандал с запуском процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа после июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В вопросе оказания военной помощи Украине, по его словам, речь шла исключительно о стратегических последствиях, а также о том, на что и как будут потрачены средства.

Новости
"Стыдно!" Трамп заступился за Джулиани из-за скандала

"Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России", – сказал Помпео.

"Благодаря этому [помощи США] украинцы теперь в большей безопасности. И россиянам это, разумеется, не нравится", – добавил политик.

Он уточнил, что получал от адвоката президента США Рудольфа Джулиани собранные по Украине материалы, однако лично их не просматривал, а передавал доверенным лицам.

Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

Коллаж

Напомним, недавно и. о. начальника аппарата Белого дома Мик Малвени проговорился, что США заморозили военную помощь Украине до начала расследования страной дела против демократов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Майк Помпео Рудольф Джулиани Дональд Трамп
Место
США
Теги
политика скандалы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является агентом путина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel