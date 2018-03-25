Илон Маск удалил страницы своих компаний в Facebook

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удалил страницы своих компаний в социальной сети Facebook.
Как известно, на данный момент в США и других странах проходит кампания #deletefacebook, связанная с утечкой данных 50 миллионов пользователей.
Увидев твит одного из создателей WhatsApp Брайана Экто с призывом удалить Facebook, он спросил: "Что такое Facebook?". А затем он удалил аккаунт своей SpaceX.
То же самое он проделал и с Tesla. "Все равно лажово выглядит", - написал он.
Как сообщал "Обозреватель", Еврокомиссия примет "жесткие меры" в отношении социальной сети Facebook, которая оказалась замешана в скандале с личными данными пользователей.
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