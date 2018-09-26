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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
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Их планам не сбыться!

5.2т

Уфа.

Транспортный Форум Урала одиноко пикетирует бабушка. Она хочет, чтобы в ее поселок приходила хоть какая-нибудь маршрутка. Она пишет: "хотим жить, как люди. Не ишаки".

А в паре километров от бабушки имеется редакция газеты "За суверенитет России".

Там главную проблему видят в том, что Конституцию России придумали американцы.

Газета НОДовская, депутата Госдумы Федорова...

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Разглядывая уфимский политический пейзаж общим планом, приходишь к мысли, что это американцы и лишили бабушку маршрутки. Они же, подлецы, поди, и поставили ее в пикет, снабдив термосом с кофе, чтобы подорвать стабильность в Башкортостане.

Но их планам не сбыться!

Их планам не сбыться!

Их планам не сбыться!

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Автор
Виктор ШендеровичВиктор Шендерович
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Виктора Шендеровича
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Эта женщина явно не славянка российская. Оказывается, в Ихтамнетии есть еще люди с честью, правда, неславянской национальности. Но при вторжении руссо-совето в Чехословакию, на красную площадь с протестом вышли ЧЕТВЕРО! протестующих! из 300 млн особей. Ну, здесь ОДНА, но из 145 млн.
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