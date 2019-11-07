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7 ноября • обновлено в 10:48
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"Играют на руку России": The New York Times снова угодила в скандал с Крымом

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Американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия.

Посольство Украины в США потребовало исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде", передает пресс-служба диппредставительства в Facebook.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей – "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", – сообщили дипломаты.

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В посольстве добавили, что рассчитывают на то, что издание быстро отреагирует на данный инцидент и исправит ошибку.

"Правда в том, что Крым – это Украина! Ошибка должна быть исправлена!" – подчеркнули в дипведомстве.

Карта Украины без Крыма

Карта Украины без Крыма

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее The New York Times написало, что на территории горного массива Свидовец в украинских Карпатах (Закарпатская область) могут построить мегакурорт. Проект связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Напомним, что в 2017 году The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория РФ и подписан как "спорная территория". Позже в газете пояснили свою позицию. Сам автор материала Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной в газете карте.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
США
Теги
газета The New York Times СМИ Крым
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Прямо таки потребовало?)))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бешенство свидомитых кастрюль ,приводит к преждевременной смерти , аминь.
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фил филька
фил филька
обоз харош публиковать новости про крым. упоропатриоты потом бледнеют от гнева начинают рвать волосы на ...опе и в мониторы плюются)) пожалей убогих
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