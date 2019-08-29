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"Играет на нервах!" Президент Грузии резко выступила против России

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо уменьшить экономическую зависимость от России.

Об этом она сказала, выступая на международном форуме MEDEF во Франции, передает "РИА Новости". По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

"Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции", – сказала она.

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Зурабишвили добавила, что Москва пытается ограничить возможность Тбилиси развиваться как европейская страна. Президент подчеркнула, что ничто не может изменить желания Грузии вернуться в Европу.

"Она [Россия] играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания – стабильность, демократию и европейский путь", – сказала грузинский лидер.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

Sputnik Грузия

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности.

Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб.

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Персона
Саломе Зурабишвили
Место
Грузия
Теги
экономика Новости России политика
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Так, стоп, стоп, госпожа президент! Ждет она инвестиций и туристов. Это уже Украина попросила у европейцев.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
НАПОМНЮ, что в Грузинской ССР было более всех кандидатов и докторов наук на тысячу населения. :-) Но почему-то после самостийности Грузия стала не мировым центром науки и высоких технологий - а убогой дырой, лимитрофом существующим за счёт соседей и спонсоров, страной-проституткой. :-(((
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