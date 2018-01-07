Мнется, мямлит, плавает: психолог вычислил слабую сторону Путина

Если официальные статистические данные говорят о поддержке главы России на уровне более 80%, то это наоборот свидетельствует о наличии в обществе протестных настроений.

Об этом в эфире ObozTV заявил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Как известно, российский народ много может вытерпеть и каждый раз он доказывает, что его терпение многогранно и безгранично. Возможно, мы недооцениваем те процессы, которые сейчас происходят в российском обществе", - отметил он.

По его словам, "рисование" такого заоблачного уровня поддержки доказывает, что мнение части общества просто не учтено в угоду положительной статистике.

"У нас очень мало источников. Можно сказать, что когда мы становимся свидетелями поддержки действующего президента за 80-90%, то это говорит о том, что многие процессы проходят где-то в глубине. На поверхности все очень четко, правильно, а в глубине идет какое-то бурление. Но какое, это может показать только история", - подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что для хозяина Кремля очень неприятными являются экономические вопросы.

"Путин достаточно стабилен и надежен. Можно с определенной долей вероятности предсказать его поведение на той или иной конференции. Но так сложилось, что как только ему приходится отвечать на вопросы об экономике, он начинает плавать. Для него характерны определенные невербальные утечки. Он начинает мяться, менять точку опоры, начинает мямлить", - считает психолог.

Также Ким разъяснил и политические мировоззренческие взгляды Путина.

"Только вопрос касается геополитических моментов, он выступает очень жестко, очень четко, по сути. Это человек, который вырос, психологически оформился в застойную эпоху, когда Советский Союз окружали страны ограниченного суверенитета. И эта картина восприятие мира сформировалась у Путина, его команды и позволяет ему оценивать окружающие политические события именно сточки зрения, что страны ближайшего зарубежья должны обладать ограниченным политическим суверенитетом", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", по предположениям физиогномистов очень сильные изменения во внешности Путина могут говорить о том, что его могли подменить.