Идеолог "русской весны" обозвал Путина мазохистом

Лидер партии "Другая Россия" и один из идеологов так называемой "русской весны" писатель Эдуард Лимонов назвал руководство РФ мазохистами.

Свое высказывание нацбол сделал в ответ на резкое заявление МИД Турции о том, что Европа должна и дальше поддерживать Украину в борьбе с Россией за аннексированный Крым.

"Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность", - упрекнул ЕС глава МИД Турции Чавушоглу. И этим туркам мы строим "Турецкий поток" и продаём С-400! Руководители России что - мазохисты?" - написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лимонов призвал поделить Казахстан между Россией и Китаем.