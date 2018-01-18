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Хуже Обамы оказался: Трамп выступил с жестким обвинением в адрес России

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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи Северной Кореи с поставками.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай", — отметил Трамп.

По его словам, действия РФ нарушают условия введенных в отношении КНДР международных санкций.

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В сообществе "Роисся 24" пошутили, что Трам оказался хуже бывшего президента США Барака Обамы.

"Тьху! Хуже Обамы оказался", – сказано в комментарии.

"Что Трамп уже начал в росейских подъездах с*ать? Я ему всегда не доверял, не православный он, скреп нету у него, и нах мы его президентом сделали? Тьфу, накачу", – пошутили в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Трамп обвинил Китай в поддержке КНДР из-за поставок нефти.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Дональд ТрампБарак ОбамаВладимир Путин
Место
США
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