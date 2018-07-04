МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Хуже некуда": друг Путина внезапно заявил о "катастрофе" в отношениях с Россией

12.9тЧитать новость на украинском

Отношения Молдовы и России на политическом уровне являются очень плохими.

Президент Молдовы Игорь Додон оценил их словами "хуже некуда", передает РИА Новости.

При этом, по его словам, "потепление" может произойти только после проведения выборов в молдавский парламент.

Новости
Войска РФ в Молдове: Додон стал на сторону Москвы

"Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда. Думаю, что потепление на политическом уровне возможно только после выборов в парламенте", — заявил Додон.

Он отметил, что отношения между странами существуют на четырех уровнях, добавив, что на уровне глав государств сложилось полное взаимопонимание, а между регионами подписаны десятки соглашений.

Додон добавил, что правительство Молдовы объявило России полный бойкот.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропутинский Додон не пустил молдавских военных на учения в Украину.

Персоны
Владимир ПутинИгорь Додон
Место
Молдова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
12
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги