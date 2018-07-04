"Хуже некуда": друг Путина внезапно заявил о "катастрофе" в отношениях с Россией

Отношения Молдовы и России на политическом уровне являются очень плохими.

Президент Молдовы Игорь Додон оценил их словами "хуже некуда", передает РИА Новости.

При этом, по его словам, "потепление" может произойти только после проведения выборов в молдавский парламент.

"Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда. Думаю, что потепление на политическом уровне возможно только после выборов в парламенте", — заявил Додон.

Он отметил, что отношения между странами существуют на четырех уровнях, добавив, что на уровне глав государств сложилось полное взаимопонимание, а между регионами подписаны десятки соглашений.

Додон добавил, что правительство Молдовы объявило России полный бойкот.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропутинский Додон не пустил молдавских военных на учения в Украину.