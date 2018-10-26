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''Хотят слышать родной язык!'' В России разгорелся скандал из-за Украины

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В Ханты-Мансийском автономном округе России по просьбе представителей разных национальностей на телевидении транслируются каналы на украинском языке.

Об этом сообщил генеральный директор телекоммуникационной компании "Данцер" Александр Данцер, отметив, что люди "желают слышать родную речь", передают "РИА Новости".

По его словам, телекомпания оказывает услуги на территории восточных районов автономного округа, в частности, в Нижневартовске и Когалыме. В списке каналов значится украинский "Интер плюс".

"Необходимо опираться на факты: есть люди, которые желают видеть телеканалы, слышать там родной язык. Есть контент, например, украинский телеканал, и я вот даже не помню, передается ли через него какой-либо антисоциальный настрой ", — сказал Данцер.

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Он подчеркнул, что в компанию часто обращаются с просьбой включить в пакет вещания телеканалы на различных языках.

"Это не только Украина, Беларусь. Есть обращения от изучающих иностранные языки, чтобы появился канал на английском. Отвечающий за контент сотрудник изучает эти обращения, и если какая-то группа на территории желает — мы стараемся пойти навстречу. Мы просто пытаемся сделать так, чтобы клиенты получали то, что хотят, но также руководствуемся разумностью", — добавил Данцер.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист поставил на место пропагандистов КремльТВ и пожелал им гореть в аду.

Место
Россия
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И в чем скандал? Сканндал в том что не запрещают? Ну так мы не украина что бы подобные запреты вводить! У нас в Крыму тоже в кабельной сети присутствует укр. телеканал
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Украинцы произошли от Хантов и Мансей
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Si Kal
Si Kal
Dmitryk Aleksandr, а ты от хуюка,видимо...
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Русский Солдат
Русский Солдат
В России не боятся украинской пропаганды, потому что люди сами реально видят, что правда, а что нет. А вот на украине боятся российского контента по этой же самой причине. По какой причине? По причине того, что люди слушают, сравнивают с реалиями и понимают, что это правда. А это очень не нравится захватившим власть на украине.
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Si Kal
Si Kal
Русский Солдат, дядя,это просто началась цепная реакция. То ли еще будет!
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