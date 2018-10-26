''Хотят слышать родной язык!'' В России разгорелся скандал из-за Украины

В Ханты-Мансийском автономном округе России по просьбе представителей разных национальностей на телевидении транслируются каналы на украинском языке.

Об этом сообщил генеральный директор телекоммуникационной компании "Данцер" Александр Данцер, отметив, что люди "желают слышать родную речь", передают "РИА Новости".

По его словам, телекомпания оказывает услуги на территории восточных районов автономного округа, в частности, в Нижневартовске и Когалыме. В списке каналов значится украинский "Интер плюс".

"Необходимо опираться на факты: есть люди, которые желают видеть телеканалы, слышать там родной язык. Есть контент, например, украинский телеканал, и я вот даже не помню, передается ли через него какой-либо антисоциальный настрой ", — сказал Данцер.

Он подчеркнул, что в компанию часто обращаются с просьбой включить в пакет вещания телеканалы на различных языках.

"Это не только Украина, Беларусь. Есть обращения от изучающих иностранные языки, чтобы появился канал на английском. Отвечающий за контент сотрудник изучает эти обращения, и если какая-то группа на территории желает — мы стараемся пойти навстречу. Мы просто пытаемся сделать так, чтобы клиенты получали то, что хотят, но также руководствуемся разумностью", — добавил Данцер.

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