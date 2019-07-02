"Хотите в состав России?" Лукашенко выступил с неожиданным обращением к белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против объединения с Российской Федерацией.

Как передает "Интерфакс", об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном Дню независимости государства, обращаясь к тем, кто не хочет служить в армии.

"Мы можем попросить, чтобы они [россияне] нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", – заявил Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сделал заявление о присоединении Беларуси, высказавшись о создании "союзного" парламента и единой валюты для двух стран.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!