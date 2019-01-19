Смотрели “Вести” от 16.01.2019, и всё время шла реклама спецвыпуска программы “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. Интересно. Посмотрели начало. Стало всё понятно – откуда на просторах интернета у людей появились высказывания о том, что через 50 лет украинцев не будет вообще (как нации). Задали даме вопрос, откуда она так уверенно это заявляет, типа пророчествует. Ответила – учите историю.

Спросили, какой учебник и какого автора – не ответила. А тут – вот тебе и автор, то есть один из них, Соловьёв, и те, которые рядом, и те, которые за кадром. Всё та же шайка-лейка. И войной уже идут, спасают украинцев от украинцев, христиан православных от неправославных. И томос, и не томос. Зеленского они уже убили. Россию в этом уже обвинили. Украинцы дураки, потому что выбрали Порошенко и т.д. А потом понимаешь – это же шоу. Сами себя заводят.

А народ смотрит, верит и готовится всех освобождать, правда, ведь никто и не просит. Может, украинцы и “дураки”, только они сами свой выбор сделают на своих выборах. Сами. Без вас. А вы колыбель нашли в Херсонесе, теперь Путин пойдёт всех крестить оттуда. “Новый” князь Владимир. Соловьёв сказал, что евреи смотрят на всё это и смеются. А он не знает, что евреи, особенно те, что живут в Израиле, плюют в первую очередь на него. И так все плюют друг на друга. Теперь кто во что хочет, в то и верит.

Вот Христос для христиан является камнем, на котором построено христианство, и вроде все должны друг друга любить и уважать. Но это ж давно было. Он один за всех и ответил. А теперь вот новый камень - Крым положил Путин, называется он камень-Раздора для всех. Уже всё равно, кто во что верит. Главное, что все ссорятся и ругаются, равнодушных нет нигде…

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