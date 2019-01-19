МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наукВсе статьи автора

Хотите креститься? Путин уже идет…

Смотрели “Вести” от 16.01.2019, и всё время шла реклама спецвыпуска программы “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. Интересно. Посмотрели начало. Стало всё понятно – откуда на просторах интернета у людей появились высказывания о том, что через 50 лет украинцев не будет вообще (как нации). Задали даме вопрос, откуда она так уверенно это заявляет, типа пророчествует. Ответила – учите историю.

Новости
Мифы ''Третьего Рима'': русский народ

Спросили, какой учебник и какого автора – не ответила. А тут – вот тебе и автор, то есть один из них, Соловьёв, и те, которые рядом, и те, которые за кадром. Всё та же шайка-лейка. И войной уже идут, спасают украинцев от украинцев, христиан православных от неправославных. И томос, и не томос. Зеленского они уже убили. Россию в этом уже обвинили. Украинцы дураки, потому что выбрали Порошенко и т.д. А потом понимаешь – это же шоу. Сами себя заводят.

Новости
Агония Третьего Рима: Украина нанесла смертельный удар

А народ смотрит, верит и готовится всех освобождать, правда, ведь никто и не просит. Может, украинцы и “дураки”, только они сами свой выбор сделают на своих выборах. Сами. Без вас. А вы колыбель нашли в Херсонесе, теперь Путин пойдёт всех крестить оттуда. “Новый” князь Владимир. Соловьёв сказал, что евреи смотрят на всё это и смеются. А он не знает, что евреи, особенно те, что живут в Израиле, плюют в первую очередь на него. И так все плюют друг на друга. Теперь кто во что хочет, в то и верит.

Вот Христос для христиан является камнем, на котором построено христианство, и вроде все должны друг друга любить и уважать. Но это ж давно было. Он один за всех и ответил. А теперь вот новый камень - Крым положил Путин, называется он камень-Раздора для всех. Уже всё равно, кто во что верит. Главное, что все ссорятся и ругаются, равнодушных нет нигде…

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис МещерскийДенис Мещерский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
4
Смешно
18
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Мещерский такой же хреновый блохер,как и экономист...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Костров Федя
Костров Федя
Дама не права в корне, видимо сама истории не знает. Дело в том, что никакой украинской нации не существует.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 3 ответов | показать все
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Дубровский Владимир, Животное , а чего ты на катцапском пишешь ? Не знаешь свиномову ? А не сепар ты и не сжечь тебя за живо ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Костров Федя, кстати, лайки само себе не ставь, пидарюга путлерячая.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги