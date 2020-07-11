Хорватия изменила правила въезда для Украины и потребовала 14-дневной изоляции

Украинцы, которые будут прибывать в Хорватию, будут обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию, но есть и исключения.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, въезжающих в страну", – написал дипломат.

В посольстве также добавили, что самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если человек за собственные деньги через семь дней после прибытия в Хорватию сдаст забор материала из носа и горла и получит отрицательный результат ПЦР теста на коронавирус.

Также отмечается, что люди, прибывающие в Хорватию с туристической или деловой целью и для обучения при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19, который был сделан за последние 48 часов, могут не проходить 14-дневную самоизоляцию

Отметим, что ранее Хорватия была единственной страной Евросоюз, которая впускала украинских туристов без ограничений.

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