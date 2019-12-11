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11 декабря • обновлено в 11:05
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Хочет спрятаться от России: беглый олигарх попросил убежище в Украине

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Беглый олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк попросил политического убежища в Украине.

Об этом заявил мэр молдавского города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, пишет "Независимая газета".

"Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах", – сообщил он.

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Усатый отметил, что ходатайство о предоставлении политического убежища было подано относительно недавно. Сейчас Плахотнюк находится в США, где также просит предоставить убежище. По словам мэра, Плахотнюк живет в роскошном доме в Майами.

Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк

Коммерсант

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Плахотнюк
Место
Молдова
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