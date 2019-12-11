Хочет спрятаться от России: беглый олигарх попросил убежище в Украине

Беглый олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк попросил политического убежища в Украине.
Об этом заявил мэр молдавского города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, пишет "Независимая газета".
"Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах", – сообщил он.
Усатый отметил, что ходатайство о предоставлении политического убежища было подано относительно недавно. Сейчас Плахотнюк находится в США, где также просит предоставить убежище. По словам мэра, Плахотнюк живет в роскошном доме в Майами.
Владимир Плахотнюк
Коммерсант
Как писал OBOZREVATEL:
15 июня 2019 года из Молдовы, где начался политический кризис, массово начали улетать бизнесмены и политики. Отмечается, что это часть договоренности между конфликтующими сторонами.
11 июня Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию, которая решит приднестровский конфликт путем федерализации страны.
15 июня Влад Плахотнюк бежал в Британию через Приднестровье и Украину.
Экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка называют крупнейшим олигархом Молдовы.
Напомним, что в 2017 году Следственный комитет РФ заочно предъявил Владимиру Плахотнюку обвинения в убийстве.
Отметим, что украинские правоохранители и МВД Республики Молдова провели совместную международную операцию, целью которой было предотвращение убийства Владимира Плахотнюка.
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