"Хочет мира!" Папа Франциск трогательно вспомнил об Украине на Рождество

В своем ежегодном рождественском послании миру Urbi et Orbi 25 декабря Папа Римский Франциск упомянул среди стран, страдающих от войны, и Украину.

Как сообщает "Радио Ватикана", понтифик подчеркнул, что наша страна горячо стремится к миру и пожелал ей воплотить эту мечту в жизнь.

"Пусть Искупитель мира будет светом дорогой Украины, которая хочет конкретных решений в пользу длительного мира", – сказал глава Католической церкви в день Рождества Христова по григорианскому календарю.

Свою речь Франциск традиционно огласил с лоджии базилики Святого Петра, с которой обратился к Риму и всему католическому миру.

Папа Римский Франциск "Радио Ватикана"

Также в послании Папа Римский затронул темы беженцев и необходимости установления мира в африканских странах, на Ближнем Востоке (в частности Сирии) и других горячих точках земного шара.

"В человеческих сердцах существует тьма, но больше есть Христов свет. Существует тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но Христов свет является большим. Тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но больше есть Христов свет", – подчеркнул Франциск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября Папа Римский Франциск заявил, что считает переговоры России и Украины, закончившиеся обменом пленных, успешным примером попыток мирного урегулирования конфликта.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций.

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