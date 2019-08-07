Хакеры Ким Чен Ына украли $2 млрд на ядерную программу

Хакеры из Северной Кореи при помощи кибератак на другие страны похитили 2 миллиарда долларов, которые пустили на разработку ядерного оружия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на секретную часть доклада ООН по КНДР.

"Кибер-субъекты Корейской Народно-Демократической Республики, многие из которых действуют под руководством Генерального бюро разведки, собирают деньги для своих программ по ОМУ (оружию массового уничтожения), общая сумма которых на сегодняшний день оценивается в два миллиарда долларов США", – сказано в документе.

Ким Чен Ын rtvi.com

Отмечается, что зафиксированы как минимум 35 случаев когда Пхеньян "атаковал финансовые учреждения, биржи криптовалют и деятельность в сфере майнинга с целью заработать иностранную валюту" в 17 странах.

По словам экспертов, кибератаки позволили Северной Корее "получать доход таким образом, который труднее отследить и который подвергается меньшему государственному надзору и регулированию, чем традиционный банковский сектор".

Кроме того, стало известно, что Пхеньян использует хакеров также для отмывания украденных денег.

Кибератака iz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Северной Корее обнаружили 13 тайных ракетных баз.

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