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Грузия открыла границы для работников: кого приглашают

Карина Бондаренко
Мир
2,4 т.
Грузия приглашает фрилансеров

Грузия приглашает фрилансеров.

Власти Грузии решили открыть границы для иностранцев, работающих удаленно.

Фрилансеров приглашают "сменить обстановку" после пандемии коронавируса на условии, если они готовы остаться в стране не менее чем на шесть месяцев, сообщает Georgia Today.

Министр экономики Грузии Натия Турнава, которая объявила о проекте для поддержания местного бизнеса, заявила о "благополучной" ситуации с COVID-19 в стране.

Чтобы попасть в Грузию иностранным фрилансерам необходимо пройти 14-дневный карантин. Анкету на участие в программе можно будет заполнить на специальной платформе. Она уже разработана, но пока не запущена.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Болгария разрешила въезд гражданам Украины без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус. Теперь украинцы могут провести отдых еще на одном популярном курорте.

ГрузияКоронавирусработа
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