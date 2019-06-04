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Госпереворот в Судане: более 30 человек погибли во время силового разгона митинга

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В Судане во время разгона людей на протестном митинге погибли более 30 человек.

Гибель суданцев произошла во время разгона протестующих, которые несколько недель блокировали здание командования армии в центре столицы Хартум, передает ТСН.

Сообщается, что число погибших превысило 30 человек, еще несколько сотен демонстрантов получили различные ранения.

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По информации Союза врачей Судана, точное количество жертв определить сложно, так как военные блокируют больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в столице Судана, городе Хартум, спецназ открыл огонь по участникам протеста под зданием министерства обороны и штаб-квартирой армии.

Силовики пытались разогнать несколько тысяч участников митинга, которые требуют вернуть захваченную в результате военного переворота власть гражданскому правительству.

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Также в Судане, где ранее были замечены российские наемники "Вагнер", произошел военный переворот, в ходе которого 75-летнего президента Омара Аль-Башира свергли с поста главы государства.

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Место
Южный Судан
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