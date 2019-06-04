Госпереворот в Судане: более 30 человек погибли во время силового разгона митинга

В Судане во время разгона людей на протестном митинге погибли более 30 человек.

Гибель суданцев произошла во время разгона протестующих, которые несколько недель блокировали здание командования армии в центре столицы Хартум, передает ТСН.

Сообщается, что число погибших превысило 30 человек, еще несколько сотен демонстрантов получили различные ранения.

По информации Союза врачей Судана, точное количество жертв определить сложно, так как военные блокируют больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в столице Судана, городе Хартум, спецназ открыл огонь по участникам протеста под зданием министерства обороны и штаб-квартирой армии.

Силовики пытались разогнать несколько тысяч участников митинга, которые требуют вернуть захваченную в результате военного переворота власть гражданскому правительству.

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Протесты в Судане

Также в Судане, где ранее были замечены российские наемники "Вагнер", произошел военный переворот, в ходе которого 75-летнего президента Омара Аль-Башира свергли с поста главы государства.

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