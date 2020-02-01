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1 февраля • обновлено в 12:24
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Горбачев разозлился на Зеленского из-за слов о СССР и войне: спор усугубился

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев разозлился из-за слов главы Украины Владимира Зеленского о том, что СССР также ответственный за развязывание Второй мировой войны.

Эти слова прозвучали в его речи в Польше в день 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау и вызвали бурную реакцию в России.

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Горбачев разозлился на Зеленского из-за слов о СССР

Горбачев разозлился на Зеленского из-за слов о СССР

Что сказал Зеленский

"Польша и польский народ первыми – первыми – ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста… Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году", – так звучало заявление украинского лидера.

В России эти слова вызвали настоящую истерию. Их прокомментировали все, кому не лень. Но главное –появилась непрямая реакция президента РФ Владимира Путина.

В частности, его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал слова Зеленского оскорбительными.

Как отреагировал Горбачев

По его словам, признание СССР ответственным за преступный сговор с нацистами, - это возмутительно.

"Чьим интересам оно (высказывание Зеленского – Ред.) служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", - передает его заявление РБК.

Горбачев утверждает, что лучшим ответом на слова Зеленского будет "воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Горбачев
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очередной маразматик. На росее такие все!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Неоімперський пронос.
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Кацап Кацапыч
Кацап Кацапыч
Пойду пока в вет.лечебницу, на процедуры. А то, шото меня плющить начало!
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