Главред NEXTA – о 80% Лукашенко: он бы даже во второй тур не вышел, это плевок в лицо всем белорусам

Главный редактор Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич заявил, что он изначально был убежден в фальсификациях результатов президентских выборов в Беларуси, однако не ожидал, что Александру Лукашенко "нарисуют" аж 80% голосов.

В интервью "Гордону" журналист отметил, что это является "плевком в лицо" всем белорусам.

"Я до последнего не верил, что при реальной поддержке в 10–15% озвучат настолько большой процент. Я допускал чуть больше 50%, чтобы не было второго тура (хотя, в действительности, это первые выборы, где он даже во второй тур не вышел бы). Но 80% за Лукашенко – это просто плевок в лицо всем белорусам", – сказал Протасевич.

По словам журналиста, последний раз демократические выборы в Беларуси происходили в 1994 году. Нынешняя избирательная кампания, убежден он, отличается от предыдущих тем, что сотни участков по стране начали считать голоса правильно и открыто вывешивали протоколы, где Светлана Тихановская победила Александра Лукашенко с разрывом более чем в три раза, но при этом параллельно происходили процессы фальсификации.

"Например, было два участка в одном помещении. На одном Тихановская набрала 1500 голосов, а Лукашенко – 300, а на соседнем участке результат прямо противоположный. То есть одни комиссии честно и открыто считали голоса, в том время как другие фальсифицировали голосование", – пояснил журналист.

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