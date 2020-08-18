Глава Евросовета обсудил ситуацию в Беларуси с Путиным

Ситуацию в Беларуси во вторник, 18 августа, обсудили глава Европейского совета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин.

Глава Евросовета подчеркнул, что "только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Телефонный разговор Мишеля и Путина продолжался около 30 минут, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Председатель Европейского совета, по словам собеседника, выразил обеспокоенность Евросоюза относительно нарушений на президентских выборах в Беларуси, жестокости репрессий и права белорусов самим определять свое будущее.

Стороны обсудили, "как наилучшим образом содействовать внутрибелорусскому диалогу для мирного выхода из кризиса". Один из таких вариантов – предложение помощи диалогу со стороны ОБСЕ.

Источник добавил, что председатель Евросовета и Путин договорились продолжить контакты после совещания, так как Мишель созвал внеочередную видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС на среду, 19 августа.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства", – написал Мишель в приглашении на видеосовещание членам Евросовета.

"То, чему мы стали свидетелями в Беларуси, неприемлемо. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения. Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", – заявил глава Евросовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией ситуацию в Беларуси.

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