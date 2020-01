Гибнут сотни тысяч коал и кенгуру: Австралию охватили масштабные пожары

В Австралии уже несколько месяцев ведется война с пожарами, которые охватывают все больше территорий. Вследствии аномально жаркой погоды, появляется все больше новых очагов возгорания, гибнут миллионы животных, уничтожается уникальная флора и фауна. Среди жертв – около 25 человек, более тысячи сожженных домов.

Спасатели не дают никаких прогнозов, а метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий. О катастрофе, которая накрыла целый материк – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В Австралии уже несколько месяцев бушую масштабные пожары.

Огнем охвачено более 5,5 млн га земли.

Жертвами огня стало около 25 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести.

Полмиллиарда животных погибло в лесных пожарах, уничтожена уникальная природа.

Температура бьет рекорды

Температура воздуха в Австралии всегда была довольно жаркой, но в последнее время начала бить национальные рекорды по жаре: в некоторых частях штата температура поднялась до + 45 градусов, в Сиднее до +46 градусов

Из-за этого еще с начала осени в разных штатах локально возникали пожары, но в декабре ситуация достигла катастрофических масштабов. Помимо высокой температуры, в Австралии наблюдаются большие порывы ветра, что способствует распространению огня.

Пожары в Австралии

19 декабря власти Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров. Режим ЧП был введен на недельный срок в городе Сиднее и штате Новый Южный Уэльс. В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе бушевало около 100 лесных пожаров, из них лишь половина взята под контроль.

Сейчас же пожары распространились по всей Австралии, 2 января власти Австралии начали эвакуацию людей с наиболее опасных зон. А в некоторых частях штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, которые были полностью опустошены, нет тока и потерянные коммуникации.

К сожалению, метеорологи прогнозируют дальнейшую устойчивую жару, что будет способствовать возникновению новых очагов возгорания.

На помощь австралийским спасателям прибыло 39 американских пожарных, а еще 61 пожарный из США и 10 из Канады должны прибыть на следующей неделе.

Ужасающей выглядит 3D-визуализация пожаров в Австралии сделанная в NASA.

3D-визуализация пожаров в Австралии

Масштабы катастрофы

По последним данным, площадь пожаров составляет 5,5 млн гектаров, для примера, Запорожская область в Украине имеет в два раза меньше гектаров.

Жертвами пожаров стало более 25 человек, среди которых пожарные и сами пожарные, пропавшими без вести числятся десятки людей. Уничтожено более 1500 тыс. домов. Разрушаются целые города.

Уровень загрязнения воздуха в Австралии в более чем 20 раз превышает критическую отметку.

По оценкам экспертов, в огне погибли около 480 миллионов животных, часть бежит из горящих лесов, а местные жители и туристы поят коал питьевой водой из бутылочек. К сожалению, предполагается, что количество погибших животных в реальности может уже превысить за миллиард.

По оценкам экологов, в случае ликвидации пожара на данный момент, для восстановления дикой природы могут потребоваться десятилетия.

Жители и гости Австралии негативно отзываются о работе местных властей. Многие из них жалуются на отсутствие рекомендации по поводу, как себя вести в такой ситуации. А другие указывают на запоздалую реакцию.

Спасенные коалы после пожара в Австралии

Катастрофа затронула Новую Зеландию

Первыми отголоски австралийских пожаров ощутили жители Южного острова еще 31 декабря. В стране смог и ощущается запах гари. Воздух над островом окрасился в мутно-желтый цвет, вершины гор окутал густой смог.

Белоснежные ледники окрасились в коричневый цвет, как отмечают туристы, из-за густого дыма невидно неба. Турфирмы перестали совершать полеты над ледниками. А позже туман распространился на Южную часть острова.

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) 1 января 2020 г.

Местные жители отмечают, что в Австралии и раньше были масштабные пожары, но такие последствия Новая Зеландия чувствует впервые.

Near Franz Josef glacier. The “caramelised” snow is caused by dust from the bushfires. It was white yesterday pic.twitter.com/Ryqq685Ind — Fabulousmonster (@Rachelhatesit) 31 декабря 2019 г.

Incredible view of Akaroa from the hilltop. Top image was taken by Pete Seager a few years ago. The smoky photo at 6:11pm last night by Christchurch author Deb Donnell. This really puts in perspective how devastating it must be in Australia. @WeatherWatchNZ pic.twitter.com/obHsjS4wTb — Chris Lynch (@lynchinnz) 2 января 2020 г.

Что дальше

В условиях глобального потепления, ученые и эксперты отмечают, что сезон лесных пожаров в Австралии увеличился и стал более интенсивным из-за изменения климата. Из-за климатических изменений периоды экстремальной жары стали более длительными, а природные катаклизмы вроде засухи – более интенсивными.

Согласно докладу ООН за 2018 год, Австралия не выполняет своих обязательств по выбросам углекислого газа. А с учетом дальнейших изменений климата, подобные пожары станут только учащаться.

