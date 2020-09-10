Германия отправила данные по отравлению Навального в ОЗХО

Министерство обороны Германии отправило данные об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в Организацию по запрещению химического оружия.

В ведомстве отметили, что передавать данные напрямую России не будут, поскольку она и так является членом ОЗХО, сообщает издание Der Standard.

Представитель кабинета министров Германии Мартина Фиц подчеркнула, что "информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии".

Как сообщал OBOZREVATEL:

По инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, взятых у Алексея Навального.

Военные эксперты пришли к заключению, что он был отравлен веществом из группы "Новичок".

Канцлер и правительство ФРГ обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО.

Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором летел политик, экстренно сел в Омске.

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