Украинцы оказались самыми образованными иммигрантами в Германии

Украинцы лучше всех зарекомендовали себя на языковых курсах по изучению немецкого для иммигрантов в Германии.
Как говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел, изучение немецкого иммигрантами отличается в зависимости от этнических групп, сообщает телеканал ZDF.
Так, 78,7% иммигрантов из Украины сдали тест В1 – уровень, необходимый для независимого общения в повседневной жизни.
Имигранты в Германии
Коллаж
За ними следуют выходцы из Боснии и Герцеговины (70%), а также индийцы, румыны, поляки, северные македонцы и бразильцы.
При этом статистика языковых курсов показывает, что за последние несколько лет общий уровень освоения немецкого языка приезжими упал.
Так, особенно трудно немецкий язык дается иммигрантам из Сомали и Эритреи – только каждый четвертый участник курсов из этих двух бедных стран Африки достиг уровня B1.
Тест B1 сдают только почти 29% иммигрантов из Ирака, почти 30% афганцев и сирийцев.
В министерстве констатируют, что наиболее способными являются участники курсов из стран ЕС – такие люди обычно уже хорошо читают и пишут, имеют хорошее базовое образование и привыкли изучать иностранные языки.
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