Украинцы оказались самыми образованными иммигрантами в Германии

Украинцы лучше всех зарекомендовали себя на языковых курсах по изучению немецкого для иммигрантов в Германии.

Как говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел, изучение немецкого иммигрантами отличается в зависимости от этнических групп, сообщает телеканал ZDF.

Так, 78,7% иммигрантов из Украины сдали тест В1 – уровень, необходимый для независимого общения в повседневной жизни.

Имигранты в Германии Коллаж

За ними следуют выходцы из Боснии и Герцеговины (70%), а также индийцы, румыны, поляки, северные македонцы и бразильцы.

При этом статистика языковых курсов показывает, что за последние несколько лет общий уровень освоения немецкого языка приезжими упал.

Так, особенно трудно немецкий язык дается иммигрантам из Сомали и Эритреи – только каждый четвертый участник курсов из этих двух бедных стран Африки достиг уровня B1.

Тест B1 сдают только почти 29% иммигрантов из Ирака, почти 30% афганцев и сирийцев.

В министерстве констатируют, что наиболее способными являются участники курсов из стран ЕС – такие люди обычно уже хорошо читают и пишут, имеют хорошее базовое образование и привыкли изучать иностранные языки.

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