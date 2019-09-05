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5 сентября • обновлено в 12:08
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Украинцы оказались самыми образованными иммигрантами в Германии

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Украинцы лучше всех зарекомендовали себя на языковых курсах по изучению немецкого для иммигрантов в Германии.

Как говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел, изучение немецкого иммигрантами отличается в зависимости от этнических групп, сообщает телеканал ZDF.

Так, 78,7% иммигрантов из Украины сдали тест В1 – уровень, необходимый для независимого общения в повседневной жизни.

Имигранты в Германии

Имигранты в Германии

Коллаж

За ними следуют выходцы из Боснии и Герцеговины (70%), а также индийцы, румыны, поляки, северные македонцы и бразильцы.

При этом статистика языковых курсов показывает, что за последние несколько лет общий уровень освоения немецкого языка приезжими упал.

Так, особенно трудно немецкий язык дается иммигрантам из Сомали и Эритреи – только каждый четвертый участник курсов из этих двух бедных стран Африки достиг уровня B1.

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Тест B1 сдают только почти 29% иммигрантов из Ирака, почти 30% афганцев и сирийцев.

В министерстве констатируют, что наиболее способными являются участники курсов из стран ЕС – такие люди обычно уже хорошо читают и пишут, имеют хорошее базовое образование и привыкли изучать иностранные языки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Германия
Теги
мигранты украинцы в Германии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А у нас в Латвии кастрюлемигранты все только по-русски чешут. Даже беженцы из Сирии и Пакистана сбежали из Латвии в Германию, в Латвии им бедно, а украинцы живут, работают и нахваливают
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Макарский Александр
Макарский Александр
Яки гарные на фото украинские хлопцы и дивчины. Сразу бачу-щирые цеевропейцы. Тильки немного подкопченые. Наверное,что-то коричневое мыли
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Nemo Александр
Nemo Александр
Макарский Александр, а ты, недоразвитое, даже на рюськом плохо читаешь. Только фото рассматриваешь?
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