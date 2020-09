Генсек ООН назвал ошеломляющим количество жертв пандемии COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим количество жертв пандемии коронавируса.

В понедельник, 28 сентября, оно превысило отметку в один миллион. Об этом Гутерреш сообщил на своей странице в Twitter.

"Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги", – отметил генсек.

Гутерреш добавил, что потрясениям от последствий коронавируса не видно конца. Он призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности.

"Мы можем преодолеть это испытание. Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает", – сказал представитель ООН.

Кроме того, Гутерреш призвал всех продолжать носить медицинские маски и мыть руки, а также сохранять социальную дистанцию, чтобы внести свой вклад в спасение жизней людей.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i