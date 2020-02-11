"Приближаетесь к НАТО!" Столтенберг выступил с мощной поддержкой Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мощную поддержку Украине и анонсировал встречу с министром обороны Андреем Загороднюком.

Подробностями он поделился во вторник, 11 февраля, после пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран Альянса, передает ТСН.

Столтенберг заявил, что приветствует успехи Украины в попытках найти мирное решение конфликта на Донбассе.

"Мы встретимся с украинским министром обороны, также будет завтрак с министром обороны Канады для всех представителей союзников, где мы встретимся с украинским министром и будем обсуждать процесс продолжения реформ. Но я также хотел бы выразить мощную поддержку Украине, политическую поддержку, практическую поддержку", – заявил он.

Генсек НАТО выступил с мощной поддержкой Украины ATR

По словам генсека, НАТО уже помогает повысить обороноспособность Украины и улучшить оборонительные институты.

"Мы предоставляем средства, тренеров и другие способы поддержки – и для командования, и в вопросах борьбы с коррупцией, и в модернизации оборонных институтов. И это то, на чем необходимо концентрироваться, и это лучший путь к членству в НАТО. Если вы выполняете наши рекомендации, вы сразу приближаетесь к двум целям – и улучшаете свою обороноспособность, и приближаетесь к членству в НАТО", – добавил Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, однако четкие сроки этого пока неизвестны.

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