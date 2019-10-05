Где можно спрятаться от "конца света"? Названы топ-3 страны

Австралия, Новая Зеландия и Исландия являются странами, наиболее пригодными для выживания в случае угрозы новой масштабной пандемии.

К такому выводу пришли ученые из университета Отаго (Новая Зеландия), передает ВВС. При этом эксперты подчеркнули, что если пока неизвестный науке патоген поразит человечество, то шансы на выживание отдельной особи окажутся очень низкими.

"Открытие в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида", – считает специалист в области медицинской статистики Ник Уилсон, который принимал участие в исследовании.

"Хотя переносчики болезни могут быстро распространяться по миру, преодолевая национальные границы, группа людей, которая имеет необходимые научные и технические знания и сможет укрыться на изолированном острове, способна будет возродить человеческий вид и цивилизацию", – отметил он.

Таким образом ученые рассматривали только те месяца на планете, которые окружены океаном, имеют достаточно высокий уровень жизни, численность которых превышает 250 000 человек, а также имеет достаточные природные и энергетические ресурсы.

Кроме того, учитывались такие факторы, как политическая и социальная стабильность, географическое положение и климатические условия.

В результате ученые составили список из 20 стран, из которых выделяются три, которые получили самые высокие оценки по шкале от 0 до 1.

Австралия получила 0,71 балла, Новая Зеландия – 0,68, а Исландия – 0,64. Все остальные страны в списке, которые удовлетворяют нужны критерии, набрали менее 0,5 балла по предложенной шкале – это Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка.

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Как писал OBOZREVATEL, Исландия оказалась самой дорогой страной Европы для проживания и путешествий, заняв первое место в рейтинге Евростата. Цены в течение 2018 года там были на 56% выше, чем в среднем по Европе.

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