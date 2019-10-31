G8 не будет: США дерзко отшили Россию из-за Украины

США выступили против возвращения России в формат G7, поскольку страна не выполнила выдвинутые условия.

Соответствующую резолюцию принял Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США. Об этом сообщил конгрессмен Альбио Сайрес.

Он подчеркнул, что Россия не только не выполнила ни одного из них, но стала "более агрессивной" в Украине. Также РФ обвинили в подрыве демократии во многих странах, включая США.

Конгрессмен подчеркнул, что американская сторона будет против участия России до тех пор, пока "она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

Россию не вернут в G7 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

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