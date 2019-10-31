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31 октября • обновлено в 07:43
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G8 не будет: США дерзко отшили Россию из-за Украины

4.1т Читать материал на украинском

США выступили против возвращения России в формат G7, поскольку страна не выполнила выдвинутые условия.

Соответствующую резолюцию принял Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США. Об этом сообщил конгрессмен Альбио Сайрес.

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Он подчеркнул, что Россия не только не выполнила ни одного из них, но стала "более агрессивной" в Украине. Также РФ обвинили в подрыве демократии во многих странах, включая США.

Конгрессмен подчеркнул, что американская сторона будет против участия России до тех пор, пока "она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

Россию не вернут в G7

Россию не вернут в G7

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

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Место
США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А кандидатура украины там рассматривалась?))
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Wick John
Wick John
Остались пендосы и их шестёрки
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Родионов Александр
Родионов Александр
А-хах :-) украинизация Пындостана? Сами придумали, сами осудили и сами же запретили? :-) оказывается, от зapaзы yкpaинства не спасает даже океан :-)
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мельничук Олександр, чувачок ты чего сказать то хотело?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Родионов Александр, все перекрутив, і як у тебе мозок працює?
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