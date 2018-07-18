ФСБшные пранкеры развели руководство Евросоюза

Российские прокремлевские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и пригласили его на шашлыки в Ереван.

Также они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Разговоры якобы состоялись вскоре после избрания Пашиняна премьер-министром, передает "РИА Новости".

В разговоре с Юнкером Вован и Лексус пожаловались на давление со стороны США. В ответ еврочиновник заявил, что "нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир".

"Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!" — сказал политик.

Пранкеры также пригласил главу Еврокомиссии в Ереван, где "готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют "шашлык". Юнкеру также приготовить шашлык на площади в Ереване и провести "своего рода митинг".

"Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этом году это больше не представляется возможным, а в следующем мы найдем подходящие даты и возможность", — заявил глава Еврокомиссии.

В свою очередь, Могерини в беседе с пранкерами говорила о необходимости для новых властей Армении поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами и не делать выбор в пользу одной страны, "чтобы не повторился украинский сценарий".

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При этом она якобы оговорилась, что такой подход Брюссель поддерживал не всегда.

"Нам следует действовать очень осторожно и избегать любого развития событий в этом направлении. При этом необходимо подчеркнуть, что Армения — это страна, которая имеет право делать свой выбор", – заявила Могерини.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вован и Лексус якобы разыграли главу СБУ Василия Грицака, представившись российским журналистом Аркадием Бабченко.