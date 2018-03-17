"Здесь поливают рис борщом": как украинцы нашли себя в райском уголке

Семья Пересыпкиных, однажды побывав на Филиппинах, решила бросить себе вызов и попробовать построить бизнес на далеких островах. Пятый год одесситы живут на острове Палаван и кормят гостей украинской кухней в кафе "Одесса-мама".

О том, как начать строить бизнес, принять ментальные особенности местных жителей и, несмотря на трудности, радоваться жизни – в рассказе главы семьи Евгения Пересыпкина "Обозревателю".

История переезда

В 2012 году мы решили открыть новые горизонты и начали думать, куда отправиться. Выбор пал на Филиппины, и мы отправились "на разведку" в 2014 году. На месте поняв, что можем заниматься тем же, чем и в Одессе (сфера общепита), решили переехать в город Эль-Нидо, который находится на острове Палаван.

В то же время мы не отказывались от украинского гражданства. Это была бизнес-миграция, новый этап в жизни. В 2015 году к нам присоединилась дочка, которая первое время помогала здесь, а в 2016 году получила лицензию диспетчера тихоокеанского региона и переехала в Манилу.

Почему именно Филиппины

Совокупность разных факторов: климат, близкая к европейской ментальность. Английский язык – второй государственный. Европейцам проще ужиться с католиками, пусть даже в Юго-Восточной Азии. Мой предыдущий опыт работы был связан со сферой общепита в туристическом секторе. А здесь туризм – быстроразвивающаяся отрасль.

К тому же, немаловажным фактором стало то, что младшему сыну предстояло доучиваться в старшей школе и потом получать дальнейшее образование – он решил связать карьеру с хирургией). Филиппинское образование неплохое. А по сочетанию цена/качество – самое оптимальное. Оно базируется на американской системе образования и на американском принципе доказательной медицины.

Насколько сложно открыть бизнес

Привлекательных условий для эмигрантов нет. Это достаточно закрытое общество с точки зрения трудовой и бизнес-эмиграции. Для привлечения крупного бизнеса здесь есть определенные бенефиты, а для среднего и малого бизнеса – нет.

Более того, есть ограничения по сфере деятельности. В некоторых отраслях вообще запрещены иностранные инвестиции. В нашей отрасли – гостиничное хозяйство и общепит – есть определенные ограничения для иностранцев, но они не такие уж критичные. С ними можно совладать.

Открыть свой бизнес с одной стороны легко (в плане организационной части), с другой – не очень. А именно: можно зарегистрировать фирму с уставным капиталом, где 100 % будет иностранной собственностью. Правда, оборот начинается с 200 тысяч долларов. Так что это не совсем подходит для малого бизнеса. Либо с местными партнерами, 60/40, в пользу местных, которые чаще всего являются достаточно условными партнерами.

Также есть и технические проблемы – здесь чувствуется наследие американцев: длина в дюймах и футах, а вот площади в квадратных метрах. Все массовые характеристики в килограммах, а объемные – в галлонах. Перевод технических терминов может завести в тупик. Здесь все локальное, построенное на испанском, перекрученное на английский, и используется левый аналог или синоним. Иногда сложно объяснить, что ищешь.

Как местные восприняли кафе украинской кухни

Филиппинцы очень консервативная нация: в пищевых, питьевых пристрастиях, в отношениях, привычках и т. д. Украинская кухня для них диковинка. Да, могут зайти, попробовать, оценить, но нельзя сказать, что начинают регулярно заходить, что-то пробовать – скорее нет. У нас есть всего пара филиппинских друзей, которые регулярно покупают вареники с картошкой и творогом для детей.

Зато среди туристов наше заведение популярно. Наши посетители: канадцы, американцы, израильтяне, европейцы. Если не пробовали, то об украинской кухне слышали. Что уже говорить о поляках, словенцах, румынах, чехах!

Пивоварня

Если идея украинской кухни принадлежала супруге, то с пивоварней – моя задумка. Появилась она сразу после приезда, так как все пиво здесь – масс-маркет. На 100-миллионное население около 30 крафтовых пивоварен. Но на острове Палаван мы единственная крафтовая пивоварня.

Реализовать идею было непросто. Оборудование здесь не производится, с китайским не хотелось связываться, а американское и европейское выходило за пределы сметы. Мы нашли украинскую компанию, которая производит оборудование по европейским технологиям. Его и заказали, собрали в Украине, протестировали, разобрали обратно и погрузили в 20-ти футовый контейнер, который отправили морем на Филиппины.

В этом деле мне помог друг Роман Горбаченко, и вот уже год он с нами. Мы вместе это оборудование собирали, настраивали, начинали варить методом многопаузного затирания и продолжаем варить дальше... Собственно, это продукт коллективного творчества.

По вкусу напиток пришелся, в том числе и местным, но они не являются основными посетителями. В силу того, что оборудование дорогое, ингредиенты заморские, то продукт получается в два раза дороже, чем пиво масс-маркета.

Иностранные туристы пьют с удовольствием, и без ложной скромности скажу: пиво у нас получилось! Особенно приятны отзывы от чехов и немцев, которые знают толк в этом напитке.

Дефицит

Была проблема со свеклой, так как из Манилы ей лететь один час или сутки паромом. Но недавно она появилась в сети крупных супермаркетов на нашем острове. Правда, дороговата – 3,5 доллара за килограмм. И все же без нее борщ не сваришь! Ну и специи, конечно!

В той же Маниле есть индийские, пакистанские. Правильный набор хороших специй можно подготовить. Раз в полгода с Привоза передается несколько килограмм специй и горчичного порошка, так как мы сами готовим горчицу.

Ошибки и советы

Рекомендую приехать и сразу же сосредоточиться на климатической, психологической и ментальной акклиматизации. Постсоветскому человеку некоторые вещи здесь будут незнакомы либо непонятны. Это не связано с Юго-Восточной Азией. Это связно с другой цивилизацией, не "совковой". На Филиппинах нужно быть гибким, мобильным и иметь авантюрный склад характера.

Гости

За последние два года прибавилось туристов из Украины. Первый год работы нашего кафе на период израильских религиозных праздников, до 95% гостей кафе составляли граждане Израиля, у которых бабушка или дедушка были из Украины.

Поскольку мы из Одессы и знакомы с правилами приготовления пищи, то это помогало. Конечно, свидетельства о кошерности нам не видеть по очевидным причинам. Но правила приготовления знаем. И те, кто не слишком религиозен, а просто пытается придерживаться правил кошерного питания, часто к нам заходят.

На Facebook есть группа для израильтян, путешествующих по Филиппинам. Там было много материалов, посвященных нам. К сожалению, не знаю иврита и не мог даже комментарий написать. Была у нас такая локальная хохма, повестись табличку на входе "Товариство україно-ізраїльської дружби. Палаванська філія".

У нас есть две стены, где люди со всего мира пишут отзывы. Порядка 100 государств уже здесь отметились!

Поиск персонала и особенности филиппинцев

Первые две недели жена и дочь работали на заготовках, а вечером мы с сыном продавали. Потом разместили объявление о том, что требуются сотрудники. Филлпинцы – нация не постоянная, и за сезон может сменится две команды. У них отсутствует мотивация.

Например, в пересчете на гривни, если зарплата 3 тысячи, то она перекрывает базовые потребности. И это сразу останавливает их самостоятельный рост. Если же зарплата 5-6 тысяч, это значит, что он может в кредит купить мотобайк, и уже не понимает, что ему с этими деньгами делать. Зачем покупать новый дом, если он отлично живет в тростниковой халабуде.

Тропики – это райский уголок. Не надо напрягаться, чтобы получить какой-то минимальный набор. Вот это свободолюбие, нетерпимость прессинга перерастает в безалаберность. Для них характерен подростковый инфантилизм “все удовольствия здесь и сейчас”, никто не задумывается о дне завтрашнем, потому что этот день наступит, и все будет хорошо.

А кому удалось преодолеть легкое разгильдяйство, то из них получаются хорошие работники, потому что они позитивно настроены. Постоянно улыбаются, пританцовывают и поют. Это не от глупости, а потому что они действительно счастливы!

Они ветреные, обидчивые, ревнивые. Есть моменты, которые негативно сказываются на работе. Но это не о нашей команде. Нам повезло, нам очень повезло, и у нас семейная атмосфера.

Например, парень, который сейчас занимает позицию шефа, пришел к нам со склада рыбы. Толком ничего готовить не умел. Но он оказался исполнительным. Научить филиппинцев просто – один раз смотрят, второй раз делают неправильно. Ты исправляешь – и в третий раз все получается. Сейчас члены нашей семьи или посетители не могут отличить кто варил борщ: мама или филиппинские сотрудники.

У филиппинцев нет культуры супов, поэтому когда они едят наш борщ, то могут поливать им рис и есть. Зрелище не для слабонервных!

Вкус Украины

Одна украинская семья прошла наше кафе и решила поесть филиппинской кухни. Но так как на тот момент они путешествовали достаточно долго, то подустали от местной жирной пищи и вернулись к нам. Фраза: "Ты что, не можешь поесть дома нормальных вареников”, - прозвучала с порога. Разговорились, и оказалось, эта семья – хозяева самой известной вареничной в Одессе!

Они сказали, что восхищены мягкостью теста и вкусом наших вареников! Как можно было передать их вкус на другом конце света! Вот такую похвалу мы получили от главной вареничной юга Украины!

В итоге

Проживая в одном из самых красивых мест на планете, мы делаем то, что нам нравится. Дарим кусочек дома для тех украинцев, кто живет в разных точках планеты и, путешествуя на Филиппины, имеет возможность насладиться вкусом украинской кухни.

Приглашаю всех, кто еще раздумывает куда ехать – забирайтесь как можно дальше! Чем дальше от привычных маршрутов, тем больше необычного и неизведанного. Палаван входит в десятку признанных точек для посещения среди туристических природных мест. Так как именно на этом острове джунгли сохранились в первозданном виде. Это рай для любителей эко-туризма и живой природы! Ласкаво просимо!