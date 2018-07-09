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Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
Журналист. Автор книги "Путинократия". C 1999 г. по 2015 г. - глава Московского бюро журнала Фокус.Все статьи автора

ФИФА запуталась в собственной лжи

2.8т

ФИФА забила гол в собственные ворота по Фрейду: Она предупреждает хорватского игрока Виду в связи с чем-то, чего не существует в соответствии с официальной версией ФИФА: войной России против Украины. Потому что только при признании этой войны можно оценивать высказывание футбольной звезды вообще как политическое. ФИФА запуталась в собственной лжи и ханжестве.

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Это позор: за одну фраза в поддержку Украины - уже "красная карточка"

- После матча в России Вида в видеоролике посвятил победу Украине и сказал "Слава Украины".

- Ни одному французу не было бы предупреждение, если бы он посвятил свою победу соседней стране, в которой он играл в течение долгого времени, как Вида в Украине.

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Автор
Борис РайтшустерБорис Райтшустер
Тема
Коррупция в ФИФА
Источник
Источник:Facebook Бориса Райтшустера
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, автор дэбил, или хочет казаться таковым? Сколько раз хорваты одерживали победы, до 1/4 ? И только после победы над Россией этот клоун высказался. Не нужно считать себя хитрее и умнее других. И как обычно на самую хитрую жопу нашёлся Болт с левой резьбой.
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Tkachuk Yury
Tkachuk Yury
Пигин Макс,Дебил - это ты прочитай сначало о чем речь.. Ни одному французу не было бы предупреждение, если бы он посвятил свою победу соседней стране, в которой он играл в течение долгого времени, как Вида в Украине.
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