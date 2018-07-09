ФИФА забила гол в собственные ворота по Фрейду: Она предупреждает хорватского игрока Виду в связи с чем-то, чего не существует в соответствии с официальной версией ФИФА: войной России против Украины. Потому что только при признании этой войны можно оценивать высказывание футбольной звезды вообще как политическое. ФИФА запуталась в собственной лжи и ханжестве.

- После матча в России Вида в видеоролике посвятил победу Украине и сказал "Слава Украины".

- Ни одному французу не было бы предупреждение, если бы он посвятил свою победу соседней стране, в которой он играл в течение долгого времени, как Вида в Украине.