Путин свою игру только начинает, и ходов у него много – Фельштинский

Уже в это воскресенье в России пройдут президентские выборы, на которых, по мнению многочисленных экспертов, победу одержит Владимир Путин. Если он останется у власти до 2024-го, то будет править страной 24 года, уступая лишь Сталину.

Сможет ли Путин стать "вечным вождем" – рассказал американский историк Юрий Фельштинский в интервью "Обозревателю".

- Среди нынешних 8 кандидатов на президентских выборах в России есть настоящие, в смысле идейные? Или все они ставленники Кремля и ФСБ?

- Единственный серьезный кандидат – Владимир Путин. И суть не в том, что он действующий президент России. Суть в том, что начиная с 2000 года Путин "вытаптывал" вокруг себя политическую площадку таким образом, что ни один – я подчеркиваю – ни один серьезный политический лидер, появиться и подняться не мог.

Эта площадка вытаптывалась заблаговременно и в превентивном порядке. Лучший тому пример – убийство Бориса Немцова, бывшего первого вице-премьера России при Борисе Ельцине, реального конкурента Путина. Компрометирующая видеозапись бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова – еще одного вероятного претендента на должность Путина и, наконец, арест по сфабрикованному обвинению, осуждение и отстранение от выборов основного критика Кремля Алексея Навального. Так что конкурентов на власть у Путина просто нет.

Владимир Жириновский и его партия – это старый проект ФСБ по созданию подконтрольной партии во главе с агентом ФСБ Владимиром Жириновским... Кандидат от коммунистической партии по традиции заберет на себя голоса прокоммунистического электората (их не много). Григорий Явлинский движимый нереализиуемыми амбициями стать президентом России, победить тоже не может.

Справедливости ради следует указать, что Путин избавляется не только от оппозиционных политиков, но и от вероятных конкурентов по линии ФСБ. В частности, в преддверии выборов были (тоже заблаговременно) отправлены в отставку два высокопоставленных генерала ФСБ, претендовавших на политическую власть в России: Сергей Иванов и Виктор Иванов.

Политические партии в России также ослаблены. Мы привыкли к тому, что в государстве за власть обычно борются политические партии. В России это не так. Путин руководит страной не как представитель политической партии, а как представитель ФСБ. Он находится вне партий и над партиями.

Избирательный компьютер, выдающий результаты голосования, тоже находится под контролем ФСБ. И единственная проблема, с которой сейчас сталкивается Кремль, это определение процента, с которым Путину "прилично" победить на выборах. Не потому, что он не может победить на этих выборах "честно" – при нынешней системе, когда вся пресса и телевидение контролируются Кремлем и избиратель в целом давно уже зомбирован прокремлевской пропагандой, большинство все равно проголосует за Путина. Но ФСБ не может проводить бесконтрольные мероприятия, особенно когда речь идет о таком большом "проекте" как переизбрание Путина.

Так с каким процентом должен победить Путин? Конечно, можно заявить, что с 99%. Но тогда всем будет ясно, что это фальсификация. Можно заявить, что он победил с 86%. Но это совпадет с процентом тех, кто поддерживал оккупацию Крыма. А если процент будет 51, то все скажут, что Путин еле-еле победил. Так что основная проблема Кремля сегодня – определение процента победы.

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- Есть еще Ксения Собчак, и западная пресса заинтересовалась ею как реальной оппозиционеркой. Может ли она такой являться, учитывая историю связей ее отца с Путиным? Какие между ними были отношения?

- Путин и Собчак (и отец, и дочь) – очень сложная тема. Путин начинал свою политическую карьеру как помощник Собчака. Теперь уже понятно, что в 1991 году он был приставлен к Анатолию Собчаку со стороны ФСБ, чтобы его контролировать. Собчак в те месяцы и годы считался вероятным демократическим преемником Ельцина на власть в России. Так что иметь при Собчаке Путина для ФСБ было очень важно.

Властолюбивый Ельцин не стал приближать Собчака и делать из него преемника. Он выбрал Путина. 19 февраля 2000 года, незадолго до президентских выборов в России, тех самых, на которых победил Путин, Собчак скоропостижно скончался. Смерть его до сих пор вызывает много вопросов, и одна из версий состоит в том, что Собчак был убит по указанию Путина, дабы не помешать ему стать президентом. Еще одна версия, что Собчака, без участия и ведома Путина, убрали те, кто отвечал за "благополучный" исход выборов.

Вот в этом контексте – возможной причастности Путина к убийству Собчак – следует рассматривать вопрос о выдвижении Ксении своей кандидатуры. Проблема прежде всего в том, что делает это она по согласованию с Путиным. Это то, что меня смущает прежде всего.

Ксении Собчак, конечно же, не стоило участвовать в организованном Кремлем фарсе под названирем "свободные выборы". Собчак пытается позиционировать себя как "оппозиционер" и перетянуть на себя голоса недопущенного на выборы Навального. Но во-первых, Собчак оппозиционеркой никогда не была. Во-вторых, подменяя собой Навального, она подыгрывает Путину, утверждающему, что на выборах 2018 года российская оппозиция представлена. Реально это, конечно же, не так.

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Собчак надеется, что для нее это будет удачной пиар-акцией, которая позволит ей и далее считаться политиком-оппозиционером. Путина это, конечно же, устраивает, так как, в отличие от Навального, Собчак угрозы для него не представляет никакой.

- Каком будет исход выборов? С каким именно отрывом победит Путин?

- В 2000 году он победил в первом туре с небольшим перевесом. Представители Компартии утверждали впоследствии, что часть голосов у них была украдена в пользу Путина. Скорее всего, это утверждение соответствовало действительности. Но очевидно, что при выборе между кандидатом от Компартии и Путиным большинство избирателей действительно проголосовало бы за последнего.

После 2000 года выборы превратились в фарс, и обсуждать их результаты смысла не имеет. Не имеет их обсуждать и в этот раз. Я уверен, что разными способами Путин соберет от 70 до 80% голосов.

- Вас что-нибудь удивляет в нынешних президентских выборах в России?

- Если изначально акции власти делились 50 на 50 между олигархами и ФСБ, то к очередному президентскому сроку, 2004 году, большая часть акций оказалась в руках ФСБ. Сегодня ФСБ обладает 100% акций, а бывшие олигархи реально потеряли какое-либо влияние на политику и превратились просто в богатых граждан, благодарных Путину за то, что он не отнял у них свободу и деньги, как у Ходорковского и некоторых других.

Так что в этих выборах Путин участия фактически не принимает, если не иметь в виду произнесенную им агрессивную речь о создании новых видов ядерных вооружений, способных нанести упреждающий удар по США. Но даже в этой речи основной мотив не о том, что Россия сильна, а о том, что руководители цивилизованного мира Путина не слышат, не понимают и не хотят с ним разговаривать. Конечно, не хотят, так как понимают, что разговаривать с Путиным бессмысленно, поскольку говорят они с ним на разных языках.

- Как думаете, Путин вмешивался в американские выборы?

- Путин пытается достичь паритета с Соединенными Штатами. Но догнать США (как и Евросоюз) Россия не может, так как в конце концов все, что РФ делает, это продает миру сырье. Этого не достаточно для того, чтобы быть великой державой в буквальном смысле этого слова.

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Советский Союз в свое время пробовал догнать и перегнать Соединенные Штаты. В результате – надорвался и рухнул. Путин извлек из этого крушения СССР важный урок. Он не пытается догнать США экономически, и даже в военном отношении это Путину не удается. Вместо этого он пытается разрушить США и Евросоюз, опустив их до уровня России. Разрушать – не строить.

Самый дешевый способ вести войну не оружием, а различными "гибридными" способами. Однако это именно необъявленная Россией США и Евросоюзу война. И чем скорее это поймут на Западе, тем легче будет оборонятся от новой путинской агрессии.

Российское вмешательство в американские выборы нужно разбить на несколько составных блоков. Изначально проект заключался лишь в том, чтобы максимально навредить Хиллари Клинтон, с которой у Путина были свои счеты. После того, как Трамп был номинирован кандидатом от Республиканской партии, чисто пиарная игра Кремля против Клинтон приняла серьезный характер. На чашу весов было брошено абсолютно все – и Трамп победил, хотя с незначительным перевесом и благодаря особенностям американской избирательной системы.

- Сколько Кремль мог потратить на помощь Трампу?

- Не знаю, во сколько России обошелся проект под названием "Трамп – наш президент". Но я точно знаю, что это был самый крупный и самый успешный проект ФСБ за все годы российской истории, и деньги фактором не были. На такой проект "не жалко было" потратить "любые деньги".

- Каковы долгосрочные цели политики Кремля?

- В марте 2014 года Россия оккупировала украинский Крым и вторглась в Восточную Украину. Одновременно на границе с Украиной были сосредоточены 40-50 тысяч российских войск, готовых вторгнуться в Украину. Тогда же российские корабли и самолеты стали нарушать водные и воздушные границы государств – членов НАТО, прощупывая их готовность к сопротивлению.

Российская пресса стала часто писать о том, что "по опросам общественного мнения" Европа не готова воевать из-за стран Балтии и Украины... Тем не менее весной и летом 2014 года Россия не решилась на большую войну с Украиной, как и на вторжение в страны Балтии, считая, что это приведет к полномасштабной войне с НАТО.

Тогда появился проект "Трамп – наш президент". Одним из главных внешнеполитических пунктов которого стал роспуск НАТО как устаревшей организации. Еще одним внешнеполитическим лозунгом стал призыв к дружбе с Путиным. На начальном этапе все развивалось хорошо. Трамп победил. Российский агент генерал Флинн (потому что в глазах Путина американский генерал, получающий десятки или даже сотни тясяч долларов российских денег, является агентом РФ) стал советником по национальной безопасности. Рекс Тиллерсон, всей своей карьерой обязанный России, получивший орден "Дружбы народов" из рук Путина, был назначен Трампом на должность госсекретаря.

Эта была блистательная и неожиданная победа Путина, которая достаточно быстро сменилась фактическим поражением. Флинн был снят. Трамп оказался под пристальным оком следователей. Тиллерсон как человек более умный и осторожный затаился. Но и его только что снял Трамп.

На нынешнем этапе президент США стал пассивным заложником игры Путина. А он свою игру только начинает, и ходов у него много на пути эскалации ситуации: в Сирии, в Северной Корее, в континентальной Европе, в Великобритании (через постоянную травлю врагов) и даже в США, если иметь в виду его последнюю речь о военном могуществе России и о ядерном шантаже.

Если в ответ на эту речь он услышит из США сигналы, говорящие о том, что Америка не намерена рисковать, защищая Европу, Москва, безусловно, вторгнется не только в Украину и Молдову, где уже созданны военные плацдармы для наступления. Не только формально аннексирует Беларусь, но и двинется в страны Балтии под предлогом защиты там русскоговорящего населения от местных "националистов".

Продолжение интервью читайте в ближайшие дни.