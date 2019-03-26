Facebook нанес решительный удар по России из-за Украины

Американская компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, которые имели отношение к Российской Федерации.

Причиной удаления стал спам и поведение, что не соответствует правилам соцсети, заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, передает пресс-служба компании.

"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам деятельности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что под удаление попали 86 страниц, 64 аккаунта и 1757 групп в Facebook.

Небольшое количество из этих групп и страниц размещало информацию по таким тематикам, как политическое положение в Украине, в том числе ситуация на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция. Также под удаление попали страницы, связанные с ситуацией в оккупированном Крыму.

Страницы, которые удалил Facebook Скриншот

Страницы, которые удалил Facebook Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинцев взломали десятки тысяч аккаунтов в Facebook, чем нанесли компании материальный ущерб.

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