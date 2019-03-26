|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Facebook нанес решительный удар по России из-за Украины

7.6тЧитать материал на украинском

Американская компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, которые имели отношение к Российской Федерации.

Причиной удаления стал спам и поведение, что не соответствует правилам соцсети, заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, передает пресс-служба компании.

"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам деятельности", – сказано в сообщении.

Новости
Уже в марте: Facebook раскроет заказчиков политрекламы и их бюджеты

Отмечается, что под удаление попали 86 страниц, 64 аккаунта и 1757 групп в Facebook.

Небольшое количество из этих групп и страниц размещало информацию по таким тематикам, как политическое положение в Украине, в том числе ситуация на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция. Также под удаление попали страницы, связанные с ситуацией в оккупированном Крыму.

Страницы, которые удалил Facebook

Страницы, которые удалил Facebook

Скриншот

Страницы, которые удалил Facebook

Страницы, которые удалил Facebook

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинцев взломали десятки тысяч аккаунтов в Facebook, чем нанесли компании материальный ущерб.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
США
Тег
Facebook
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
17
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
вах Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Кожедуб Руслан, США и Европа пособники террористов и только Украина такая белая и пушистая? Настолько пушистая что дунешь и улетит)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бородин Андрей
Бородин Андрей
"Небольшое количество из этих групп и страниц размещало информацию по таким тематикам, как политическое положение в Украине, в том числе ситуация на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция. Также под удаление попали страницы, связанные с ситуацией в оккупированном Крыму." Но "решительный удар" нанесен по России? )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Вы видели правду об Украине и Крыме? Видели. А мы ее удалили, значит вы ничего не видели)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения