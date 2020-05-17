Европу ждет вторая смертельная волна COVID-19: ВОЗ призвала начинать подготовку прямо сейчас

Европе следует подготовиться ко второй смертельной волне пандемии коронавируса COVID-19, которая может "накрыть" уже зимой.

Как передает Daily Mail, такой прогноз озвучил директор Европейского регионального бюро ВОЗ, доктор Ханс Клюге. Он выразил опасения, что всплеск инфекций совпадает с другими сезонными заболеваниями, такими как грипп.

Клюге попросил европейские страны укрепить системы здравоохранения. Он призвал в первую очередь увеличить количество коек в больницах, чтобы была готовность оперативнее и эффективнее реагировать на появление новых инфицированных пациентов.

Ханс Клюге dailymail.co.uk

Доктор обратил внимание на тенденции по снижению заболеваемости в Европе, однако заявил, сейчас важно "готовиться, а не праздновать". Он отметил, что положительная динамика еще не говорит о том, что пандемия подходит к концу.

Клюге призвал Европу брать пример с Азии: "Сингапур и Япония с самого начала поняли, что это время не для празднования, а для подготовки".

Многие ученые согласны с тем, что мировому сообществу еще предстоит пережить вторую волну заболеваемости, и это лишь вопрос времени.

Ханс Клюге 112 Украина

По словам Клюге, есть угроза того, что коронавирус будет сопровождаться одновременно еще одной эпидемией.

"Я очень обеспокоен двойной волной – осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори", – опасается он.

Отметим, состоянием на 17 мая во всем мире коронавирусом заболели более 4,7 миллиона человек. Из них более 1,5 миллиона в США, однако далее в печальном антирейтинге размещены самые сильные страны Европы: Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия и другие.

От инфекции скончались более 315 тысяч человек, а вылечились более 1,8 миллиона.

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