Пять лет назад я написал в ФСБуке:

"Запомните этот день 18 марта 2014 г.

Сегодня РФ окончательно стала сырьевым анклавом Китая. Но даже за это положение россиянам придется просить китайцев покупать у них лес, пеньку, мед и щетину. Поменять за несколько недель место в G8 на положение поставщика сырья двору китайского императора — это, я вам скажу, настоящее пацанскоедостижение. Круто. В самом деле.

Путин даже Януковича по сливу своего положения переплюнул.

Крым — это так — плюнуть напоследок в борщ Западу и жидобандеровцам.

А вообще, символично вполне: бандит по кличке "Гоблин" отжал для Путина Крым и они за одним столом подписывают об этом маляву. Потом в сауну с девками. Какая G8?

"Гоблин" — вот настоящий уровень Путина. Даже Янукович, как честный вор, побрезговал к нему на стрелку прийти."

Четыре года назад, как сообщал ТАСС, Россия готова была рассмотреть заявки Китая на получение доли свыше 50% в стратегических нефтегазовых месторождениях РФ. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял в ходе Красноярского экономического форума.

Он тогда уточнил, что правительство РФ не получало запросов от китайских инвесторов о получении контроля на стратегических российских месторождениях полезных ископаемых: "Если будет запрос, будем серьезно рассматривать, я политических препятствий не вижу".

Чуть ранее о возрастания роли сотрудничества с Китаем для России заявлял на форуме в Давосе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его мнению, в нефтегазовой отрасли стратегическим партнером России может стать Китай, так как он, по мнению Шувалова, стабилен и предсказуем.

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В то же самое время, четыре года назад, как писала главная государственная газета Китая "Жэньминь Жибао", в министерстве иностранных дел Китая считали, что внешнеэкономические связи России и КНР не находятся на достаточном уровне для заключения союза между странами.

"Жэньминь Жибао" подчеркивала, что китайские власти, учитывая внешнеполитические реалии, не собираются идти на противостояние с Западом.

Кроме этого, в МИД КНР заявляли о нерациональности структуры двустороннего экономического сотрудничества с Россией. К тому же, низок уровень взаимных инвестиций, не сбалансировано сотрудничество по крупным проектам и мелким торгово-экономическим связям, а отдельные подписанные соглашения существуют лишь на бумаге.

Более того, как утверждала та же "Жэньминь Жибао", "деревянный" рубль никому не нужен: КНР отказала России в переходе на рубль в межгосударственных расчетах. Российскую валюту китайцы назвали "слишком нестабильной и рискованной".

По мнению китайских экспертов, имеющее место стремительное обесценивание российского рубля несет огромные риски не только самой России, но и Китаю, который экспортирует соседям огромные партии различных товаров. Расчет за них российскими рублями на фоне их пикирующего падения чреват весьма серьезными проблемами для китайских производителей и экспортеров.

"Центробанку России будет очень тяжело переломить имеющуюся тенденцию к падению курса рубля в одиночку. Сила мирового рынка, которая на него давит, колоссальна, а попытки им противостоять лишь делают неоправданный расход валютных резервов российского Центробанка еще более стремительным", — констатировал в интервью журналистам "Жэньминь Жибао" ведущий аналитик государственных рисков и кредитов Ли Хайшань.

В Китае считали, что союз с Россией может дать лишь краткосрочный результат.

В прошлом году Китай официально отказался покупать в России несырьевые товары. Таким образом, как я и прогнозировал, Россия стала сырьевым придатком китайской экономики.

Вот что писал в прошлом году аналитик Андрей Пионтковский:

"Конфронтация с Западом и курс на "стратегическое партнерство" с Китаем привели не только к маргинализации России, но и к подчинению ее стратегическим интересам Китая и к потере контроля над Дальним Востоком и Сибирью, сначала de facto, а затем и de jure. Мы просто не заметили, как, отчаянно пытаясь собрать хоть каких-нибудь вассалов в "ближнем зарубежье", Россия сама уже превратилась в ближнее зарубежье Китая.

Кремлевская клептократия выдала китайским компаниям десятки лицензий на долгосрочную разработку природных месторождений полезных ископаемых. Пекин открывает перерабатывающие производства на российской территории, если на них будут заняты китайские рабочие. Та же программа включает в себя расширение пограничных пропускных пунктов и "укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере трудовой деятельности". В Китае создана специальная госкомпания для инвестиций в сельскохозяйственное производство, предполагающих долгосрочную аренду/скупку земли в России. В распоряжение КНР фактически предоставлены огромные лесные и водные ресурсы Сибири и Дальнего Востока. Собственно, Китай получил все, что ему сегодня необходимо для переваривания "зон опережающего экономического развития". За повторными лицензиями китайцы не придут. Отныне игра будет вестись исключительно по китайским правилам."

Что имеем на сегодня?

Как пишет The Telegraph, китайские планы на озеро Байкал вызвали протесты среди сибиряков из-за того, что компания "АкваСиб" намерена качать воду из крупнейшего в мире озера и продавать ее в Китай.

Несмотря на обещания фирмы дать местному населению работу, свыше 800 тысяч жителей Иркутской области подписали онлайн-петицию на запрет строительства фабрики по разливу воды. На стороне протестующих выступают и экологи, утверждающие, что фабрика может серьезно навредить окружающей среде и привести к обмелению озера. Тот факт, что бизнес на 99% принадлежит китайцам, также не добавляет популярности данному проекту, особенно если учесть, что регион и так уже сильно пострадал от хищнической вырубки леса, который затем экспортируют в Китай.

По словам члена местной бурятской общины, создавшей онлайн-петицию, все, "что связано с Китаем, плохо кончается":

"Местным не разрешено построить даже забор, но им позволено строить вот это".

The Telegraph отмечает, что Путин сменил курс на сближение с Китаем в 2014 году, после того, как Запад стал вводить санкции. Как результат, в 2017 году Китай опередил Германию в качестве крупнейшего иностранного инвестора в российскую экономику, а в 2018 году общий объем китайских инвестиций оценивался в 35 млрд долларов. Тем не менее, усиление сотрудничества с Поднебесной идет по одному сценарию — Россия неустанно экспортирует своему восточному партнеру лишь природные ресурсы — нефть, газ, лес и т.пр.

Иркутская область, будучи ведущим лесозаготовительным регионом в стране, уже ощутила аппетиты Китая к природным ресурсам. Так, свыше двух третей древесины идет в Китай, однако масштабы нелегальной вырубки настолько большие, что министр природных ресурсов даже пригрозил запретить экспорт, если китайская сторона не поможет в финансировании восстановления лесных массивов.

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Теперь россияне опасаются того, что Байкал постигнет та же участь, что и лес. Расследование уже показало, что "АкваСиб" не имеет всех необходимых разрешений. Также были обнаружены следы разлива нефти и промышленных отходов на участке, отведенном под строительство фабрики. Примечателен и тот факт, что генеральный директор "АкваСиба" ранее уже привлекался к ответственности за контрабандную продажу леса в Китай.

Но это еще полбеды. Китай начал активно вмешивается в работу российских СМИ и указывает им, что писать, а что удалять из российских изданий. В начале марта китайский дипломат, советник по прессе посольства КНР в Москве Гоу Юнхай написал возмущенное письмо журналисту "Независимой газеты", в котором настоятельно требовал снять статью о последствиях замедления китайской экономики:

"Категорически всерьез тебе скажу, тебе надо сразу удалить эту статью из сайта вашей газеты, а то ты будешь находиться в черном списке, и тебя никогда не пропустят в Китай!..

Ты врешь!!! Китайская экономика замедлилась? А мы в прошлом году показали рост экономики больше 6%, а у вас какой рост? Из китайской экономики Россия заразилась?…

Только ВВП одной провинции Гуандун намного больше, чем вся Россия. Где у нас социальное недовольство? Я только почувствовал большое недовольство в российском обществе, особенно после послания Путина", – распекал по всем статьям китайский чиновник корреспондента "НГ".

"Особые отношения" России с Китаем, говорите?

Суверенитет России, говорите?

Ну-ну.

Пхай-пхай.

На графике — темпы вымирания населения России.

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