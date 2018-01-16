"Этот фанат Путина хочет управлять Италией": Bild припугнул европейцев

Парламентские выборы в Италии назначены на 4 марта 2018 года, поэтому европейская пресса активно следит за итальянскими партиями и их лидерами.

Немецкое СМИ Bild посвятило статью лидеру итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, который сотрудничает с партией Путина "Единая Россия".

"Наши дела пошли бы лучше, если бы у нас в Италии был свой Путин", - заявил Сальвини репортерам.

Как стало известно, правого популиста, который охотно появляется в футболке с портретом Путина, воодушевил успех австрийской партии FPÖ, вошедшей вместе с консервативной партией ÖVP в новое коалиционное правительство в Вене.

"Обе партии заключили соглашение о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Лидеры обеих партий громко и неустанно выступают против антироссийских санкций ЕС и за признание присоединения Крыма", - говорится в статье.

Маттео Сальвини LiveInternet

Немецкое СМИ решило расследовать, что же связывает молодого итальянского политика с Путным.

Как сообщает издание, еще в декабре 2013 года, когда Сальвини избрали федеральным секретарем "Лиги Севера", Алексей Комов и Виктор Зубарев, представители администрации Путина, сидели в качестве почетных гостей в первых рядах на партийном съезде в Турине.

После этого Сальвини лично встречался с Путиным для 20-минутного разговора и "восхищался бывшим кагэбэшником" и его достижениями, сообщает Bild.

"Глава "Лиги Севера" посещал аннексированный полуостров Крым, демонстративно встречался с политиками из санкционного списка ЕС, охотно давал интервью российскому пропагандистскому каналу RT и обвинял НАТО, а не шефа Кремля и союзника Асада, в агрессивном поведении", - говорится в статье.

Итальянец не раз восхищался политикой президента России на публике.

"Я считаю Путина великим, и я думаю так не за деньги", - заявил Сальвини, отвечая на вопрос о поддержке его партии "Единой Россией".

Как отмечает издание, на одном из плакатов "Лиги Севера" написано: "Рабы Европы? Нет, спасибо".

"Вероятно, такой лозунг имел бы успех у российских друзей, которые давно с помощью протокольных преференций окружают лестью своего человека в Италии: во время визита в Кремль в марте Сальвини принимал сам министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в публикации.

Как сообщал "Обозреватель", президент Италии распустил парламент.