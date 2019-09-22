"Это война!" Между Ираном и Саудовской Аравией назрел опасный конфликт

Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр обвинил Иран в агрессивныx действияx по отношению к его стране из-за нападения на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд, которые в ночь на 14 сентября подверглись атаке беспилотников.

Он заявил, что такие действия предзнаменуют войну между государствами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на канал CNN.

"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства. Но совершение атаки с вашей (Ирана, – прим. ред.) территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это (нападение, – прим. ред.) будет расценено как акт войны", – заявил каналу Адель аль-Джубейр.

Адель аль-Джубейр inbusiness.kz

Также политик заявил журналистам, что сейчас Эр-Рияд ждет результатов расследования нападения, и что Саудовская Аравия предложила представителям международного сообщества присоединиться к разбирательству.

Кроме того, Адель аль-Джубейр заявлял британскому каналу Sky News, что его страна готова сделать все необходимое для защиты от угроз из Ирана.

"Перед нами стоит ответственность защищать нашу страну и гарантировать, что ни нашей стране, ни нашему народу не будет причинен вред. Поэтому мы предпримем все необходимое, чтобы препятствовать ущербу страны. Подготовка к войне? Война – это всегда последний вариант", – сказал он.

Комментируя звучавшие в Тегеране заявления о том, что Иран намерен преследовать любого агрессора, он заявил: "Мы будем делать все необходимое для защиты нашего народа".

"Иран на протяжении 40 лет ведет себя агрессивно. Они разрушили Ливан с помощью "Хезболлы", они отправили боевиков, чтобы разрушить Сирию, у них есть боевики в Ираке, боевики в Йемене, и они обеспечивают их дронами и баллистическими ракетами", – заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

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Ранее заместитель командующего Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил иранским СМИ, что Иран готов ответить на любую агрессию.

"Мы не позволим войне прийти на нашу землю. Мы будем преследовать любого агрессора. Мы будем продолжать до полного уничтожения любого агрессора", – сказал Салами.

Напомним, что в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иран пригрозил сбивать чужие самолеты. Такое заявление сделал главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

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