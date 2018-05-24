Меня просили написать, что я думаю по поводу якобы $400 тысяч якобы заплаченных Украиной Коэну.

Я прочитал статью Пола Вуда на сайте BBC. Она не вызывает у меня ни малейшего доверия, поскольку ссылается на "источники в Киеве". Я просто никогда не поверю, что в Киеве есть источники, знакомые с движением денег на счетах Коэна. Кроме того, в статье есть еще ряд фактических неточностей, касающихся разных событий.

У меня нет никаких оснований не доверять опровержению этой статьи, опубликованному Администрацией Президента Украины.

С другой стороны, я не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что Трамп во всем, что он делает, руководствуется исключительно принципом "ты мне, я тебе". О чем свидетельствуют подтвержденные факты платежей Коэну за доступ к Трампу со стороны нескольких крупных компаний, зависимость политики США по отношению к Катару от того, дает или не дает Катар кредит семейному бизнесу зятя президента, призыв Трампа отменить санкции против китайской компании в ответ на полумиллиардный китайский кредит для личного бизнеса президента.

Новости США берут на прицел Россию

И я не могу обвинить никого, кто пытается решать дела с Трампом таким способом. Это стыд и позор для США, что отношение президента к тому или иному вопросу можно фактически купить или попытаться купить.

К статье же Вуда доверия у меня совершенно нет.

А кто, когда и сколько платил Коэну, мы узнаем в обозримом будущем, когда ему будут предъявлены официальные обвинения, из обвинительного заключения. В том, что они будут предъявлены, я практически не сомневаюсь.