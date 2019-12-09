"Это неприлично": в Италии назвали главную причину низких зарплат и пенсий

Неуплата налогов является культурной проблемой, поскольку влияет на увеличение пенсий, повышение зарплат, снижение налогов и многие другие факторы экономики Италии.

Об этом заявил президент страны Серхио Матарелла в понедельник, 9 декабря, выступая перед студентами, сообщает "La Repubblica".

По его словам, согласно отчетам за 2019 год, в бюджет не было уплачено 119 миллиардов евро. По этой причине может исчезнуть возможность увеличения пенсий, повышения зарплат, снижения налогов.

Серхио Матарелла Скрин видео

"Это действительно неприличная вещь, потому что общие услуги, общая жизнь регулируются государственными расходами. Если я избегаю своего долга вносить вклад, я использую то, что платят другие", – подчеркнул президент Италии.

"В обществе все должны вносить свой вклад в общие усилия. Однако есть те, кто делает это честно, и есть те, кто делает это, эксплуатируя сделанное другими. Это неправильно", – пояснил Матарелла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии провели исследование социального положения населения. Важные факторы, влияющие на жизнь, обеспокоили экспертов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!