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9 декабря • обновлено в 20:51
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"Это неприлично": в Италии назвали главную причину низких зарплат и пенсий

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Неуплата налогов является культурной проблемой, поскольку влияет на увеличение пенсий, повышение зарплат, снижение налогов и многие другие факторы экономики Италии.

Об этом заявил президент страны Серхио Матарелла в понедельник, 9 декабря, выступая перед студентами, сообщает "La Repubblica".

По его словам, согласно отчетам за 2019 год, в бюджет не было уплачено 119 миллиардов евро. По этой причине может исчезнуть возможность увеличения пенсий, повышения зарплат, снижения налогов.

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Серхио Матарелла

Серхио Матарелла

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"Это действительно неприличная вещь, потому что общие услуги, общая жизнь регулируются государственными расходами. Если я избегаю своего долга вносить вклад, я использую то, что платят другие", – подчеркнул президент Италии.

"В обществе все должны вносить свой вклад в общие усилия. Однако есть те, кто делает это честно, и есть те, кто делает это, эксплуатируя сделанное другими. Это неправильно", – пояснил Матарелла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии провели исследование социального положения населения. Важные факторы, влияющие на жизнь, обеспокоили экспертов.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Италия
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Надо к ним нашего Димона послать .пусть и им скажет свою коронную фразу. Айфончику все равно, а итальянцам приятно будет, что о них Димон помнит
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