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24 января • обновлено в 14:07
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Это гимн? Во время визита Путина в Палестину произошел конфуз. Видео

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Местный оркестр города Вифлеем в Палестине неудачно попытался сыграть гимн России во время прибытия в резиденцию главы РФ Владимира Путина.

Видео приезда Путина опубликовали на странице в Facebook "Роисся24". Ранее агентство Ruptly, опубликовало то же видео, однако на моменте исполнения гимна палестинским оркестром был полностью заглушен звук (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На кадрах слышно, что музыканты играют что-то несуразное и совершенно не похожее на российский гимн.

Во время визита Путина в Палестину произошел конфуз

Во время визита Путина в Палестину произошел конфуз

Отметим, что Путин прибыл в Вифлеем накануне, чтобы провести переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) начали продавать иконы с изображением президента РФ Владимира Путина.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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