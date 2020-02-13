"Найдут куда переехать": страна ЕС потребовала у Кремля вернуть территории

Глава парламента Эстонии Хенн Пиллуаас заявил, что Россия должна вернуть Ивангород и Печоры, так как это часть Эстонской Республики согласно Тартускому мирному соглашению.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", подчеркнув, что эти территории аннексированные Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"МИД России действительно недавно заявил, что Тартуский мирный договор недействителен, что это лишь исторический документ. Но не все так просто. Если одно из государств нарушает какое-то соглашение, это не делает автоматически сделку недействительной", – подчеркнул он.

Пиллуаас добавил, что договор провозглашает, что Кремль навсегда отказывается от всех претензий, которые были в царской России в отношении Эстонии. Также в документе указана конкретная линия, где проходит граница.

Россия должна вернуть Ивангород и Печоры – Хенн Пиллуаас Коллаж

"На аннексированных территориях ситуация такова: в Печорах около 20-25 тысяч человек, из них у 15 000 есть эстонское гражданство. Их родители были гражданами Эстонской Республики. И их дети также чувствуют себя гражданами Эстонской Республики.

Относительно Ивангорода – там большинство населения является гражданами Российской Федерации. Но, думаю, если мы вернем эти территории, они поймут, что жизнь у них станет гораздо лучшей. Если же кто-то будет категорически против, то, думаю, они найдут куда переехать", – сказал политик.

Напомним, политики Эстонии уже не впервые говорят о том, что России стоило бы вернуть часть территории. По Тартускому договору их территория должна быть пополнена "спорными" участками (речь идет о части Ленинградской и Псковской областей).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская коалиция Эстонии заявила об отказе от ратификации договора о государственной границе с Россией, по которому Кремль официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях.

Ранее Пыллуаас предложил России два пути – вернуть Ивангород Эстонии или заплатить за использование этой территории. В Госдуме РФ огрызнулись, назвав предложение провокацией.

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