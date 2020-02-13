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13 февраля • обновлено в 23:57
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"Найдут куда переехать": страна ЕС потребовала у Кремля вернуть территории

2.5т
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Глава парламента Эстонии Хенн Пиллуаас заявил, что Россия должна вернуть Ивангород и Печоры, так как это часть Эстонской Республики согласно Тартускому мирному соглашению.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", подчеркнув, что эти территории аннексированные Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"МИД России действительно недавно заявил, что Тартуский мирный договор недействителен, что это лишь исторический документ. Но не все так просто. Если одно из государств нарушает какое-то соглашение, это не делает автоматически сделку недействительной", – подчеркнул он.

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Пиллуаас добавил, что договор провозглашает, что Кремль навсегда отказывается от всех претензий, которые были в царской России в отношении Эстонии. Также в документе указана конкретная линия, где проходит граница.

Россия должна вернуть Ивангород и Печоры – Хенн Пиллуаас

Россия должна вернуть Ивангород и Печоры – Хенн Пиллуаас

Коллаж

"На аннексированных территориях ситуация такова: в Печорах около 20-25 тысяч человек, из них у 15 000 есть эстонское гражданство. Их родители были гражданами Эстонской Республики. И их дети также чувствуют себя гражданами Эстонской Республики.

Относительно Ивангорода – там большинство населения является гражданами Российской Федерации. Но, думаю, если мы вернем эти территории, они поймут, что жизнь у них станет гораздо лучшей. Если же кто-то будет категорически против, то, думаю, они найдут куда переехать", – сказал политик.

Напомним, политики Эстонии уже не впервые говорят о том, что России стоило бы вернуть часть территории. По Тартускому договору их территория должна быть пополнена "спорными" участками (речь идет о части Ленинградской и Псковской областей).

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Эстония
Теги
Новости России видео политика
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Комментарии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
если эстония страна ес,то ананизм ,тяжелая отлетика.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Эстонские территории надо отдавать и мирно жить с соседями, тогда и отношение к России изменится.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Маринов Михаил, Безусловно))) Только шнурки погладим и губозакаточную машинку эстонцам презентуем))) Мы же не о.к.р.а.и.н.а, которая Крым без боя отдала.))) Россия без боя ничего не отдаст.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Еще один мечтатель
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an and
an and
Волгоград Ец, так говорили и о всех тех кто говорил, что СССР не нерушимый!)
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