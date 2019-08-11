Если завтра война: дан прогноз по столкновению России и США в Черном море

Военные силы России и НАТО могут столкнуться в ближайшее время в Черном море из-за напряженности в отношениях, созданной недавними учениями Sea Breeze – 2019.

Такое мнение высказал американский специалист ВМС Лайл Голдстайн в своем материале для The National Interest.

По его словам, позиции НАТО станут скорее своего рода "трамплином" и не будут не нести реальной военной ценности. Голдстайн предположил, что Россия разобьет флот НАТО в Черном море в первые часы войны: подводными лодками, ракетными комплексами наземного базирования, ракетными катерами и авиацией, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами.

Война России и США YouTube

По его словам, такой сценарий вполне реален, поскольку Вашингтон продолжает усугублять ситуацию и повышать градус напряженности с Москвой, устраивая учения Украина–НАТО у российских границ.

Голдстайн также нашел выход для США – по его словам, Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию и, избавившись от культа авианосцев, начать развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США предположили, что в случае их выхода из НАТО, если Россия оккупирует Литву и польскую территорию вблизи Калининграда, Альянс не сможет противостоять ей и проиграет.

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