"Если Путин договорится": Лукашенко назвал условие для прекращения войны в Украине

Беларусь готова внести большую роль в урегулировании конфликта в Украине, но при условии соответствующих договоренностей между Россией и нашей страной.

Об этом заявил лидер белорусов Александр Лукашенко, подчеркнув, что в Украине "гибнут не чужие для белорусов люди", передает "Белта".

Президент отметил, что войну в Украине обсуждали на недавней встрече Лукашенко со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

"Если договорятся два президента – России и Украины, Путин и Порошенко – и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники – мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу", – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что как только он говорит об Украине, об него "начинают ноги вытирать то в России, то в Украине". Он добавил, что война на Донбассе оказывает опасное влияние на Беларусь.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови – это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ вовлечены в этот конфликт. Мы все делали и делаем для того, чтобы там был мир, потому что гибнут старики, женщины, дети, те, кто не успел сбежать оттуда и там остался, они прежде всего гибнут. И это не чужие нам люди. Война идет буквально за нашим забором", – объяснил он.

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко после перепалки с Путиным заявил об опасности для Беларуси.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram