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Еще одна церковь разорвала отношения с Константинополем

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Русская православная зарубежная церковь (РПЦЗ) вслед за РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

"В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, РПЦЗ не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне", - цитирует заявление РПЦЗ 360tv.

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Также в церкви назвали условия возобновления отношений.

"До тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей будто бы принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — заявили в РПЦЗ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем.

Смотрите видео по теме:

Место
Россия
Объект
РПЦ
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Sezar Ulii
Sezar Ulii
Та і хер з ними,всі рюські попи від диявола,як і їх плешивий карлик,і їх місце в пеклі,а не в раю.
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коршун федот
коршун федот
Мокшва гундяю поклоняться будет, а причащается боярой с ботвой уже давно.
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Булах Петр
Булах Петр
Баба з воза......
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