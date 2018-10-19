Еще одна церковь разорвала отношения с Константинополем

Русская православная зарубежная церковь (РПЦЗ) вслед за РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

"В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, РПЦЗ не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне", - цитирует заявление РПЦЗ 360tv.

Также в церкви назвали условия возобновления отношений.

"До тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей будто бы принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — заявили в РПЦЗ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем.

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