Еще одна страна потребовала у россиян убраться с их земли: РФ предрекли новые гробы

Военизированная группировка Центральноафриканской Республики, куда входят бывшие мусульманские повстанцы из формирования "Селека", дала правительству и его российским союзникам 48 часов на уход из контролируемых ими территорий.

Об этом в беседе с Agence France-Presse заявил один из лидеров группировки Абдулай Иссен. Ультиматум связан с тем, что с поста главы парламента был отстранен мусульманин по вероисповеданию. Его присутствие на этой должности уравновешивалось наличием в стране президента-христианина – таков был пакт, обеспечивающий перемирие между президентской администрацией и враждебными ей группами.

В результате Иссен обвинил президента Арканжа Туадеру в "заговоре", совершенном, по его мнению, с помощью "российских наемников". По словам Иссена, российские военные представляют угрозу для демократии республики. Ранее сообщалось, что в ЦАР действуют наемники частной военной компании "Вагнера".

Как написал блогер Денис Казанский в Twitter, теперь Россию ждут новые гробы с "вагнеровцами".

"Неплохо. Попробую угадать, что будет дальше. Россияне заявят, что их там нет и будут тайком принимать новые гробы с "вагнеровцами", - заметил он.

Неплохо. Попробую угадать, что будет дальше. Россияне заявят, что их там нет и будут тайком принимать новые гробы с вагнеровцами pic.twitter.com/02dUOy1A37 — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, трех российских журналистов нашли мертвыми в ЦАР 31 июля, где они снимали документальный проект о работе ЧВК "Вагнер". Россиян атаковали около полуночи. Неизвестные открыли огонь по машине из автоматов.