МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Еще одна страна потребовала у россиян убраться с их земли: РФ предрекли новые гробы

8.8тЧитать материал на украинском

Военизированная группировка Центральноафриканской Республики, куда входят бывшие мусульманские повстанцы из формирования "Селека", дала правительству и его российским союзникам 48 часов на уход из контролируемых ими территорий.

Об этом в беседе с Agence France-Presse заявил один из лидеров группировки Абдулай Иссен. Ультиматум связан с тем, что с поста главы парламента был отстранен мусульманин по вероисповеданию. Его присутствие на этой должности уравновешивалось наличием в стране президента-христианина – таков был пакт, обеспечивающий перемирие между президентской администрацией и враждебными ей группами.

В результате Иссен обвинил президента Арканжа Туадеру в "заговоре", совершенном, по его мнению, с помощью "российских наемников". По словам Иссена, российские военные представляют угрозу для демократии республики. Ранее сообщалось, что в ЦАР действуют наемники частной военной компании "Вагнера".

Новости
Не ''Вагнер'': в России назвали убийц журналистов в ЦАР

Как написал блогер Денис Казанский в Twitter, теперь Россию ждут новые гробы с "вагнеровцами".

"Неплохо. Попробую угадать, что будет дальше. Россияне заявят, что их там нет и будут тайком принимать новые гробы с "вагнеровцами", - заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, трех российских журналистов нашли мертвыми в ЦАР 31 июля, где они снимали документальный проект о работе ЧВК "Вагнер". Россиян атаковали около полуночи. Неизвестные открыли огонь по машине из автоматов.

Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
5
Смешно
6
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Укромир поддерживает всех террористов, которые против России ... ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петров Игорь
Петров Игорь
Выводите своими силами, бабы ещё нарожают...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Савченко Александр
Савченко Александр
А на украине мамаша двоих детей утопила, "киборг" жену зарезал, на Донбассе ВСУшников настреляли... Это совсем неинтересно, вислоухие ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
7
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок, Ушёл Саша-а. Не захотел поговорить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Савченко Александр, Что происходит в РФ ты не обращаешь внимание?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги