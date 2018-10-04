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ПолитикаЭкономика

Еще одна страна обвинила Россию в кибератаках

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Министерство иностранных дел Канады обвинило российских военных следом за европейскими и американскими коллегами в кибератаках.

Как говорится в официальном заявлении канадского МИД, операции России являются частью более широкой деятельности Кремля, которая демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает международный порядок.

"Некоторые из этих актов имеют связь с Канадой. В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA), независимое международное агентство со штаб-квартирой в Канаде, публично сообщило, что хакерская группа Fancy Bear / APT28 опубликовала конфиденциальные данные спортсмена на своем сайте, которые она получила незаконно из системы администрирования и менеджмента WADA. Правительство Канады с высокой степенью уверенности заявляет, что ответственным за этот инцидент было ГРУ", - сказано в сообщении.

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Более того, Главное управление Генштаба РФ обвинили в несанкционированном доступе в 2016 году к сети канадского центра этики в спорте с помощью вредоносной программы. МИД настаивает, что ГРУ ответственно за попытку кибератаки на ОЗХО.

"Инциденты, обнаруженные Канадой и нашими союзниками, включая попытку ГРУ подорвать работу ОЗХО, подчеркивают, что российское правительство пренебрегает международным порядком, международным правом и установленным нормам. Попытка скомпрометировать сети ОЗХО согласуется с более широкими атаками России на независимость и профессионализм персонала ОЗХО", - заявили в канадском внешнеполитическом ведомстве

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Нидерландов выслали по обвинению в планировании кибератак на ОЗХО четверых россиян. На это в РФ резко ответили.

Кроме того, Министерство иностранных дел Великобритании обвинило ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе, взлому компьютеров Всемирного антидопингового агентства.

Также Министерство юстиции США поддержало обвинения и выслало семерых сотрудников российского ГРУ.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалХолодная война между Западом и Россией
Место
Канада
Объект
Кибератака
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ещё есть места где Россия не обосралась? Скоро весь мир загадят своими действиями.
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