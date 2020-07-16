ЕС призвал Россию признать ответственность за сбитие рейса MH17

Европейский Союз призвал Россию признать свою причастность к сбитию самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом сказано в заявлении Высокого представителя ЕС. Оно приурочено к шестой годовщине катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

"17 июля мы отмечаем шестую годовщину катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек из 17 различных национальностей. Европейский Союз продолжает выражать соболезнования всем тем, кто потерял своих близких", – сказано в заявлении.

ЕС вновь заявил о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечения справедливости в отношении 298 жертв катастрофы и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает к сведению все шаги, предпринятые в этой связи, и ожидает, что Россия возьмет на себя свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению виновных", – отметили в ЕС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 15 июля Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу сбитого Boeing-777 рейса MH17 на Донбассе.