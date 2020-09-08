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Австрийского принца арестовали за угрозы служанке головорезами

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Эрнст Август V Ганноверский

Эрнст Август V Ганноверский арестован. de24.news

В федеральной земле Верхняя Австрия 7 сентября был арестован принц Эрнст Август V Ганноверский.

Как пишет австрийская газета Kronen Zeitung, это произошло после того, как служанка, работающая в доме Эрнста Августа, пожаловалась на угрозы принца ей и ее мужу.

66-летнего главу Ганноверской династии задержали в его охотничьем домике около 17:00 по местному времени.

Работница принца утверждала, что он грозился, что отправит к ним "головорезов", если они не будут передвигаться по дому бесшумно.

Кроме того, как пишет газета, Эрнст Август вырвал дорожный знак и разбил окно на объекте фонда герцога Камберлендского.

Дом, где арестовали принца.

Дом, где арестовали принца. Kronen Zeitung

Полицейские машины на месте инцидента.

Полицейские машины на месте инцидента. Kronen Zeitung

Эрнст Август V Ганноверский уже привлекал к себе внимание в последнее время. 15 июля он напал на сотрудников полиции, после чего был помещен в психиатрическую больницу. Менее чем через неделю он приехал в полицейский участок, вооруженный бейсбольной битой, и угрожал двум правоохранителям.

Отметим, Эрнст Август – глава Ганноверского королевского дома, титулярный принц, герцог Брауншвейгский и Люнебургский. Будучи мужем принцессы Каролины Монакской, является зятем Альберта II, правящего князя Монако.

Эрнст Август V Ганноверский.

Эрнст Август V Ганноверский. Bild

Как сообщал OBOZREVATEL, герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл ранее подписали крупный контракт с компанией Netflix.

За контрактом, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы, сериалы и программы для детей. Более детальную информацию не разглашают.

Выяснилось, что Гарри утаил от королевы Великобритании Елизаветы II сделку с Netflix.

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