Австрийского принца арестовали за угрозы служанке головорезами

В федеральной земле Верхняя Австрия 7 сентября был арестован принц Эрнст Август V Ганноверский.

Как пишет австрийская газета Kronen Zeitung, это произошло после того, как служанка, работающая в доме Эрнста Августа, пожаловалась на угрозы принца ей и ее мужу.

66-летнего главу Ганноверской династии задержали в его охотничьем домике около 17:00 по местному времени.

Работница принца утверждала, что он грозился, что отправит к ним "головорезов", если они не будут передвигаться по дому бесшумно.

Кроме того, как пишет газета, Эрнст Август вырвал дорожный знак и разбил окно на объекте фонда герцога Камберлендского.

Дом, где арестовали принца. Kronen Zeitung

Полицейские машины на месте инцидента. Kronen Zeitung

Эрнст Август V Ганноверский уже привлекал к себе внимание в последнее время. 15 июля он напал на сотрудников полиции, после чего был помещен в психиатрическую больницу. Менее чем через неделю он приехал в полицейский участок, вооруженный бейсбольной битой, и угрожал двум правоохранителям.

Отметим, Эрнст Август – глава Ганноверского королевского дома, титулярный принц, герцог Брауншвейгский и Люнебургский. Будучи мужем принцессы Каролины Монакской, является зятем Альберта II, правящего князя Монако.

Эрнст Август V Ганноверский. Bild

Как сообщал OBOZREVATEL, герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл ранее подписали крупный контракт с компанией Netflix.

За контрактом, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы, сериалы и программы для детей. Более детальную информацию не разглашают.

Выяснилось, что Гарри утаил от королевы Великобритании Елизаветы II сделку с Netflix.

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