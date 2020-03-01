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1 марта • обновлено в 13:50
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Ермак встретился в Минске с куратором Путина по Донбассу: о чем говорили

4.6т
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций, передает пресс-служба Офиса президента.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", – сказано в заявлении.

Ермак встретился в Минске с куратором Путина по Донбассу

Ермак рассказал о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате, отчитались в Офисе Зеленского.

Напомним, ранее Ермак говорил, что нынешний куратор "Л/ДНР" (официально – замглавы администрации Владимира Путина) Дмитрий Козак намного больше сговорчив, чем его предшественник Владислав Сурков.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей Ермак Дмитрий Козак Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Видимо в связи с этим и созывает сборище клоун! А все остальное - просто для отвлечения внимания. А там под шумок примут решение о "выборах" при открытой границе с агрессором, поставят хама "смотрящим" и заживем по криворожски!
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Хотелось бы спросить у господина Козака буквально следующее: если Россия не является стороной конфликта в Украине, откуда у нее в плену оказались украинцы?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Луньков Алекс, какой плен? Где ты прочитал слово "плен"? Ты ипанутый, или прикидываешься?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Продали нерабов вместе с гидностью и томосом
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