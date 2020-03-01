Ермак встретился в Минске с куратором Путина по Донбассу: о чем говорили

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций, передает пресс-служба Офиса президента.
"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", – сказано в заявлении.
Ермак рассказал о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате, отчитались в Офисе Зеленского.
Напомним, ранее Ермак говорил, что нынешний куратор "Л/ДНР" (официально – замглавы администрации Владимира Путина) Дмитрий Козак намного больше сговорчив, чем его предшественник Владислав Сурков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении".
Предполагается, что бурная деятельность Владислава Суркова, который покинул пост помощника главы РФ, по дестабилизации ситуации в Украине остановилась после победы Владимира Зеленскогона президентских выборах.
Стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков, который недавно покинул государственную службу, когда-то пришел к власти благодаря событиям в Украине.
Военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин считает, что после президентских и парламентских выборов в Украине президент России Владимир Путин, осознав провал Кремля, изменил тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Владислава Суркова.
По мнению журналиста и блогера Дениса Казанского, после отставки помощника главы РФ Владислава Суркова никто не будет добиваться независимости террористических "Л/ДНР".
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