Эпидемия будет снижаться! В Британии подтвердили эффективный способ против пандемии

Введенные жесткие ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в Великобритании ведут к сокращению числа зараженных.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет DailyMail, исследования Лондонской школы гигиены и тропической медицины (The London School of Hygiene and Tropical Medicine) показывают, что до карантина один больной коронавирусом мог заразить около 2,6 человек, теперь число сократилось до 0,62.

Карантин в Великобритании DailyMail

Эксперты говорят, что сохранение этого показателя ниже единицы означает, что эпидемия будет снижаться.

Также отмечается, что среднее число контактов на человека сейчас примерно на 70 процентов ниже, чем до карантина.

Карантин в Великобритании DailyMail

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Великобритания отмечает позитивные сдвиги в борьбе с распространением пандемии коронавируса, благодаря введению ограничительных мер, но намерена их усилить.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!